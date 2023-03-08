Ларионов о победе в 4-м матче: «Динамо» толкает «Торпедо» поднимать планку еще выше. Стержень команды проверяется в таких матчах»

заявил об отсутствии равнодушных зрителей после матча «Динамо» и « ».

Главный тренер нижегородского клуба прокомментировал победу со счетом 5:4 в овертайме четвертого матча Кубка Гагарина (2-2 в серии).

«Скажу честно – потрясающий матч. Эмоционально очень захватывающая игра, которая не оставила никого равнодушным: ни в зале этой прекрасной арены, ни тех, кто смотрел матч по телевизору.

Поздравляю ребят с победой, а команду « » – с хорошей игрой, с тем, что они толкают нас поднимать нашу планку еще выше.

На самом деле непросто начинать игру с 0:2.

Это небольшая шоковая терапия, потому что 1-3 в серии – это сложный счет, с которого тяжело выбираться.

Понятно, что ничего не потеряно, но… Здесь самое важное – поддержать ребят. Не должно быть никакой паники.

Потому что такие матчи бывают, и в таких матчах проверяется стержень команды и тех игроков, которые до этого не были в таких ситуациях. Важно успокоиться и вернуться к тому хоккею, в который мы играли», – сказал Ларионов.