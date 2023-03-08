Ларионов о победе в 4-м матче: «Динамо» толкает «Торпедо» поднимать планку еще выше. Стержень команды проверяется в таких матчах»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Динамо Чемпионат.com Хоккей

Игорь Ларионов заявил об отсутствии равнодушных зрителей после матча «Динамо» и «Торпедо».

Главный тренер нижегородского клуба прокомментировал победу со счетом 5:4 в овертайме четвертого матча Кубка Гагарина (2-2 в серии).

«Скажу честно – потрясающий матч. Эмоционально очень захватывающая игра, которая не оставила никого равнодушным: ни в зале этой прекрасной арены, ни тех, кто смотрел матч по телевизору.

Поздравляю ребят с победой, а команду «Динамо» – с хорошей игрой, с тем, что они толкают нас поднимать нашу планку еще выше.

На самом деле непросто начинать игру с 0:2.

Это небольшая шоковая терапия, потому что 1-3 в серии – это сложный счет, с которого тяжело выбираться.

Понятно, что ничего не потеряно, но… Здесь самое важное – поддержать ребят. Не должно быть никакой паники.

Потому что такие матчи бывают, и в таких матчах проверяется стержень команды и тех игроков, которые до этого не были в таких ситуациях. Важно успокоиться и вернуться к тому хоккею, в который мы играли», – сказал Ларионов.

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саня52
Ответ Данил Кублицкий
Чем же ??? Когда третью игру в сухую слили ?! Динамо заслужило пройти дальше не меньше , поверь !
Что смог на 4 игру команду настроить, после провальной 3 ей.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данил Кублицкий
Ответ mihany12
Ларионов конечно молодец! Профессор одним словом! Успехов Торпедо, они заслужили!
Чем же ??? Когда третью игру в сухую слили ?! Динамо заслужило пройти дальше не меньше , поверь !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Огюст
Игорь ,сегодняшняя игра вашей команды и победа в матче показали ,что у ваших игроков есть победный стержень и если команда не потеряет его в следующих играх ,то победа в серии с Динамо будет за вами !
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HockeyMan
Ответ Контрольный выстрел
Ларионов просто супер! Очень хочу, чтобы он возглавил ЦСКА!)
Я не фанат ЦСКА, но тоже хотелось бы посмотреть, что бы он смог показать с топовым составом🧐
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Контрольный выстрел
Ларионов просто супер! Очень хочу, чтобы он возглавил ЦСКА!)
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Спасибо Игорь Николаевич , за добрые слова в адрес Динамо . Это тоже профессионализм - оценить по достоинству соперника . Для Динамо это тоже урок , а для многих игроков Динамо первый плей офф в жизни . Спасибо Торпедо за игру . С победой . Еще поборемся ! На такую рубку приятно смотреть . Я думаю обе отдали все силы в этом матче . Я, порой, эмоционально ругаю наших динамовцев за очевидные ошибки , но сегодня они тоже молодцы .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Солонинкин
Был на матче, действительно, один из лучших матчей, которые я видел в живую, не смотря на поражение Динамо, аншлаг на арене, открытый хоккей почти без пауз, большие скорости, динамика, работающее большинство обеих команд, атаки-контратаки в обе стороны, без особой грязи, большое кол-во голов и короткий овертайм.
Не хватило только индивидуального мастерства, более тонких и изящных моментов в каких-то случаев для полного кайфа
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Пузырёв
«Торпедо» с победой! Молодцы, бились за себя и тренера до конца, играли!..
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матроскин52
Спасибо за этот матч, Игорь Николаевич! Парни не подвели! Двигаемся дальше! Болельщикам отдельный респект и уважуха!!!! Верим в команду!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Пузырёв
Ответ Артем Зырянов
Но для сборной Ларионов пока никого не воспитал, так что не считается.
Зачëтный наброс, держи плюшку...
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mihany12
Ларионов конечно молодец!
Профессор одним словом!
Успехов Торпедо, они заслужили!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Зырянов
Но для сборной Ларионов пока никого не воспитал, так что не считается.
+1
-8
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
крок 58
Дааа.. нормально было.. поздравление!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dundee
Спасибо 👌👍
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий