Гол защитника «Торпедо» Бокуна в овертайме 4-й игры серии с «Динамо» – первый для него в КХЛ

забросил первую шайбу в КХЛ – она стала победной в матче с «Динамо».

« » обыграло московскую команду (5:4 ОТ, 2-2 в серии) в четвертой игре серии первого раунда Кубка Гагарина.

26-летний защитник забил гол на девятой минуте дополнительного периода, принеся победу команде.

Это первый гол Бокуна как за нижегородцев, так и в целом в . Даниил провел 43-й матч за «Торпедо» в этом сезоне.

Также хоккеист выступал за минское «Динамо» в сезонах-2018/19 и 2019/20. Таким образом, Бокун забросил первую шайбу в лиге в своем 67-м матче в КХЛ.