Гол защитника «Торпедо» Бокуна в овертайме 4-й игры серии с «Динамо» – первый для него в КХЛ

Теги Торпедо видео КХЛ Кубок Гагарина Динамо Даниил Бокун Хоккей

Даниил Бокун забросил первую шайбу в КХЛ – она стала победной в матче с «Динамо».

«Торпедо» обыграло московскую команду (5:4 ОТ, 2-2 в серии) в четвертой игре серии первого раунда Кубка Гагарина.

26-летний защитник забил гол на девятой минуте дополнительного периода, принеся победу команде.

Это первый гол Бокуна как за нижегородцев, так и в целом в КХЛ. Даниил провел 43-й матч за «Торпедо» в этом сезоне.

Также хоккеист выступал за минское «Динамо» в сезонах-2018/19 и 2019/20. Таким образом, Бокун забросил первую шайбу в лиге в своем 67-м матче в КХЛ.

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10 комментариев

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Сергей Бакин
Ответ Виталий Макеев
РОДНОЕ ДИНАМО, МЫ УВЕРЕНЫ , ЧТОТМЫ ПРЙДЕМ ДАЛЬШЕ. А ЭТОТ ГОЛ НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ. МАЛО МЫ ВЕЛИКОЕ ДИНАМО ВИДЕЛИ ТАКИЕ ГОЛЫ. ПУСТЬ ОНИ РАДУЮТСЯ. МЫ ТО ЗНАЕМ , ЧТО ДИНАМО ПОБЕДИТ БЕЗ ВОПРОСОВ
твоё динамо #######
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шнц
В следующем матче Круч должен вернуться в строй.
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Виталий Макеев
Ответ eddie vedder
Уважаемое Великое Динамо! Спасибо Вам сегодня за игру! Да, мы, Торпедовцы, сегодня радуемся. Но все рассудит игра! Главное - всем без травм и хорошего хоккея.
Согласен победит тот кто хочет победить. И вам удачи
+1
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eddie vedder
Ответ Виталий Макеев
РОДНОЕ ДИНАМО, МЫ УВЕРЕНЫ , ЧТОТМЫ ПРЙДЕМ ДАЛЬШЕ. А ЭТОТ ГОЛ НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ. МАЛО МЫ ВЕЛИКОЕ ДИНАМО ВИДЕЛИ ТАКИЕ ГОЛЫ. ПУСТЬ ОНИ РАДУЮТСЯ. МЫ ТО ЗНАЕМ , ЧТО ДИНАМО ПОБЕДИТ БЕЗ ВОПРОСОВ
Уважаемое Великое Динамо! Спасибо Вам сегодня за игру! Да, мы, Торпедовцы, сегодня радуемся. Но все рассудит игра! Главное - всем без травм и хорошего хоккея.
+15
0
+15
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Виталий Мучаев
Я фигею с КХЛ плеера, как будто в 2009 году смотрю видео, звук есть видео тормозит.
+1
0
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Виталий Макеев
РОДНОЕ ДИНАМО, МЫ УВЕРЕНЫ , ЧТОТМЫ ПРЙДЕМ ДАЛЬШЕ. А ЭТОТ ГОЛ НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ. МАЛО МЫ ВЕЛИКОЕ ДИНАМО ВИДЕЛИ ТАКИЕ ГОЛЫ. ПУСТЬ ОНИ РАДУЮТСЯ. МЫ ТО ЗНАЕМ , ЧТО ДИНАМО ПОБЕДИТ БЕЗ ВОПРОСОВ
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-8
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eddie vedder
Красава, Дэни бой!
+2
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ser7777
Этот гол он точно запомнит. Да и мы тоже.
+4
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Ilia Tikhonov
И какой важный!!
+4
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Dundee
Спасибо Даня 😉👊🔥
+3
0
+3
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