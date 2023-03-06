Геннадий Курдин: «Называю хоккей Кудашова дуборезовским: выбросил шайбу из зоны, забросил – просто. У «Торпедо» Ларионова – взаимодействие, подстраховка нужна»

Теги Авангард Торпедо Алексей Кудашов Боб Хартли Игорь Ларионов КХЛ Динамо Матч ТВ Геннадий Курдин Хоккей

Геннадий Курдин объяснил, почему считает хоккей «Динамо» при Алексее Кудашове дуборезовским.

– «Торпедо» играет с «Динамо». Москва пойдет на хоккей! Может ли Ларионов со своим романтичным хоккеем преуспеть в плей-офф?

– Я в свое время выпускал Кучерова и Гусева, им было по 16 лет. И ко мне подходили родители, которые ни хрена не понимают. И начинали говорить: «Да чему их Курдин научил? Посмотрите, они в детский хоккей играют!».

Вообще-то хоккей – это детская игра! И сейчас что Кучеров, что Гусев до сих пор играют в детский хоккей. Один два Кубка Стэнли завоевал, другой Олимпиаду выиграл. Или на Ожиганова с Хуснутдиновым посмотрите.

Ларионов тоже играет с «Торпедо» в детский хоккей. То есть в советский хоккей, к чему его приучили с детства.

У нас, к сожалению, начал преобладать канадский хоккей. Забросить шайбу в чужую зону, побиться за нее, вертикальная игра от ворот до ворот.

А я всегда считал, что хоккей – это игра, импровизация, оправданный риск. А почему нет? Мы же играли раньше в советский хоккей. И побеждали всех. Разве Ларионов что-то новое придумал? Он дает тот стиль, который хорошо знает сам.

Ну да, время поменялось, менталитет иной, люди теперь другие. Но суть осталась прежней. В игру нужно играть! А не шайбу по закруглениям гонять.

Как вот Боб Хартли нам столько лет пропагандировал хоккей, когда ты не имеешь права отдавать пас назад. Понимаю, что Хартли привел «Авангард» к чемпионству. Но с таким-то бюджетом…

– Получается, Алексей Кудашов в «Динамо» ставит другой хоккей? Как говорят, в этой серии сошлись разные стили.

– Кудашов ставит более прямолинейный хоккей. Забросить-выбросить. Я называю это «дуборезовским хоккеем». Ему учить не надо, это просто. Там выбросил шайбу из зоны, тут забросил шайбу в зону.

А у ларионовского «Торпедо» – взаимодействие, подстраховка нужна. Потому что ошибки будут обязательно, когда ты что-то творишь. А в упрощенном хоккее меньше ошибок вроде бы.

И все равно это не созидание, тут мало творческого начала. Забросил шайбу – и ждешь чужую ошибку, что у соперника перескочит шайба через крюк, или неожиданный отскок будет от борта, – сказал первый тренер Никиты Кучерова и Никиты Гусева.

8 комментариев

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Хаскерс
Спасибо Тренеру за Кучерова, Гусева и других! Но в остальном полная пурга.
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Валера Синюков
Ответ Max Ellin
Обижен на кого-то Курдин
И очень сильно, а Динамо ведет 2:0
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Валера Синюков
Ответ AK_Flash
На игру Динамо тошно смотреть, как и на игру большинства других команд. Неважно, как далеко пройдёт Торпедо, их хоккей единственный, который увлекательно смотреть.
Тошно, не смотри, смотри балет, а Динамо выигрывает у НН 2:0!
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Антон Некрасов
Ответ AK_Flash
На игру Динамо тошно смотреть, как и на игру большинства других команд. Неважно, как далеко пройдёт Торпедо, их хоккей единственный, который увлекательно смотреть.
Полностью поддерживаю!
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AK_Flash
На игру Динамо тошно смотреть, как и на игру большинства других команд. Неважно, как далеко пройдёт Торпедо, их хоккей единственный, который увлекательно смотреть.
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Виталий Макеев
ВСЕ ВЕРНО СКАЗАНО. В ДИНАМО ДАВНО ПРОПАЛ ДУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, СТИЛЬ ДИНАМОВСКИЙ, ХАРАКТЕР, ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ ЗАЩИТЫ. ТА ИГРА И ТОТ ХАРАКТЕР КАТОРЫЕ ПРИВИВАЛИ ВЕЛИКИЕ ТРЕНЕРЫ ЧЕРНЫШОВ, ЮРЗИНОВ , МОИСЕЕВ, КРИКУНОВ БИЛЯЛЕТДИНОВ. Пришли в клуб не понятные люди. Не понятный тренер, НЕ ПОНЯТНЫЙ канадский стиль. Забросят ШАЙБУ и как стадо баранов давай возится у бортов. Пропал стиль советского хоккея который был лутший в мире. Я ДУМАЮ, что ДИНАМО С ТАКОЙ ИГРОЙ НЕ ЧЕГО НЕ ДОБЬЕТСЯ
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Max Ellin
Обижен на кого-то Курдин
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Direct free kick
Почему Курдин спокойно раздаёт интервью, а не добывает золото в рудниках за насилие над детьми? Тем более в хоккее он полный ноль, воспитал одного игрока и думает, что центр вселенной
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