Геннадий Курдин: «Называю хоккей Кудашова дуборезовским: выбросил шайбу из зоны, забросил – просто. У «Торпедо» Ларионова – взаимодействие, подстраховка нужна»
Геннадий Курдин объяснил, почему считает хоккей «Динамо» при Алексее Кудашове дуборезовским.
– «Торпедо» играет с «Динамо». Москва пойдет на хоккей! Может ли Ларионов со своим романтичным хоккеем преуспеть в плей-офф?
– Я в свое время выпускал Кучерова и Гусева, им было по 16 лет. И ко мне подходили родители, которые ни хрена не понимают. И начинали говорить: «Да чему их Курдин научил? Посмотрите, они в детский хоккей играют!».
Вообще-то хоккей – это детская игра! И сейчас что Кучеров, что Гусев до сих пор играют в детский хоккей. Один два Кубка Стэнли завоевал, другой Олимпиаду выиграл. Или на Ожиганова с Хуснутдиновым посмотрите.
Ларионов тоже играет с «Торпедо» в детский хоккей. То есть в советский хоккей, к чему его приучили с детства.
У нас, к сожалению, начал преобладать канадский хоккей. Забросить шайбу в чужую зону, побиться за нее, вертикальная игра от ворот до ворот.
А я всегда считал, что хоккей – это игра, импровизация, оправданный риск. А почему нет? Мы же играли раньше в советский хоккей. И побеждали всех. Разве Ларионов что-то новое придумал? Он дает тот стиль, который хорошо знает сам.
Ну да, время поменялось, менталитет иной, люди теперь другие. Но суть осталась прежней. В игру нужно играть! А не шайбу по закруглениям гонять.
Как вот Боб Хартли нам столько лет пропагандировал хоккей, когда ты не имеешь права отдавать пас назад. Понимаю, что Хартли привел «Авангард» к чемпионству. Но с таким-то бюджетом…
– Получается, Алексей Кудашов в «Динамо» ставит другой хоккей? Как говорят, в этой серии сошлись разные стили.
– Кудашов ставит более прямолинейный хоккей. Забросить-выбросить. Я называю это «дуборезовским хоккеем». Ему учить не надо, это просто. Там выбросил шайбу из зоны, тут забросил шайбу в зону.
А у ларионовского «Торпедо» – взаимодействие, подстраховка нужна. Потому что ошибки будут обязательно, когда ты что-то творишь. А в упрощенном хоккее меньше ошибок вроде бы.
И все равно это не созидание, тут мало творческого начала. Забросил шайбу – и ждешь чужую ошибку, что у соперника перескочит шайба через крюк, или неожиданный отскок будет от борта, – сказал первый тренер Никиты Кучерова и Никиты Гусева.
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