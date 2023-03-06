Ковальчук не понимает, почему «Матч ТВ» редко показывает КХЛ: «Ребята из индустрии говорят, что у хоккея очень хорошие рейтинги»

Теги Сборная России по хоккею Илья Ковальчук телевидение КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Илья Ковальчук выразил непонимание, почему матчи КХЛ редко показывают по «Матч ТВ».

– Много ли успеваете смотреть матчей КХЛ?

– Когда есть время, и если по «Матч ТВ» показывают. К сожалению, это очень редко происходит. И я не понимаю почему.

Я общаюсь со многими ребятами из этой индустрии, и все мне говорят, что у хоккея очень хорошие рейтинги.

Когда удается посмотреть – с удовольствием смотрю, – сказал бывший нападающий сборной России.

Недавно главный тренер «Северстали» Андрей Разин посетовал на слабое освещение хоккея на телевидении, отметив, что «показывают футбол, футбол, футбол, третьи лиги обсасывают».

4 комментария

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Максим Старовойтов
Ответ Дядя Дрон
Один восток показывают. На западе только КХЛ ТВ и местные каналы. Обидно
А что тут странного. На востоке всегда идет борьба а на западе скучные матчи где в основном всегда все понятно.
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Максим Старовойтов
Канал изначально был настроен на футбол биатлон и всякого рода пургу но никак не на хоккей. Даже сборную ито редко показывал. Им лучше матчи инвалидов РФЛ показывать как не надо играть в футбол.
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Sobachkin
А чего тут смотреть
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-3
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Дядя Дрон
Один восток показывают. На западе только КХЛ ТВ и местные каналы. Обидно
0
0
0
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