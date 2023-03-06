Ковальчук не понимает, почему «Матч ТВ» редко показывает КХЛ: «Ребята из индустрии говорят, что у хоккея очень хорошие рейтинги»

выразил непонимание, почему матчи редко показывают по « ».

– Много ли успеваете смотреть матчей КХЛ?

– Когда есть время, и если по «Матч ТВ» показывают. К сожалению, это очень редко происходит. И я не понимаю почему.

Я общаюсь со многими ребятами из этой индустрии, и все мне говорят, что у хоккея очень хорошие рейтинги.

Когда удается посмотреть – с удовольствием смотрю, – сказал бывший нападающий сборной России.

Недавно главный тренер «Северстали» Андрей Разин посетовал на слабое освещение хоккея на телевидении, отметив, что «показывают футбол, футбол, футбол, третьи лиги обсасывают».