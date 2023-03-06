Вратарь шведского «Лександа» Каскисуо бросил бутылку в судью после поражения от ХВ-71. Его дисквалифицировали на 5 матчей

Вратарь шведской команды был дисквалифицирован за бросок бутылки в судью.

«Лкесанд» потерпел поражение от ХВ-71 В матче чемпионата Швеции (2:3 ОТ), ведя по ходу игры со счетом 2:0. После третьей пропущенной шайбы голкипер « » Казимир Каскисуо бросил в судью бутылку с водой и попал ему в спину.

Каскисуо был дисквалифицирован на 5 матчей. Он пропустит 3 последние игры регулярного сезона и два матча плей-офф. Также он был оштрафован на 23 750 крон (2300 долларов).