Вратарь шведского «Лександа» Каскисуо бросил бутылку в судью после поражения от ХВ-71. Его дисквалифицировали на 5 матчей
Вратарь шведской команды был дисквалифицирован за бросок бутылки в судью.
«Лкесанд» потерпел поражение от ХВ-71 В матче чемпионата Швеции (2:3 ОТ), ведя по ходу игры со счетом 2:0. После третьей пропущенной шайбы голкипер «Лександа» Казимир Каскисуо бросил в судью бутылку с водой и попал ему в спину.
Каскисуо был дисквалифицирован на 5 матчей. Он пропустит 3 последние игры регулярного сезона и два матча плей-офф. Также он был оштрафован на 23 750 крон (2300 долларов).
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