Генменеджер «Сент-Луиса» о рынке свободных агентов: «Не хочу давать контракты на 3-4 года. Хотелось бы побольше игроков на однолетние, чтобы они доказали свою ценность»

Даг Армстронг высказался касательно стратегии «Сент-Луиса» на рынке свободных агентом летом.

До дедлайна в клуб обменял Владимира Тарасенко, Райана О′Райлли и Ивана Барбашева в другие команды.

«Если в этом нет необходимости, я не хочу раздавать контракты хоккеистам на три или четыре года.

Мне бы хотелось подписать побольше игроков на однолетние контракты, чтобы они доказали свою ценность для команды, а потом уже можно было бы принимать дальнейшие решения», – сказал генеральный менеджер « ».

Также перед дедлайном «Блюз» выменяли Якуба Врану у «Детройта». Армстронг объяснил трейд тем, что «Сент-Луис» будет давать шансы молодым игрокам.

В текущем сезоне «Сент-Луис» занимает шестое место в таблице Центрального дивизиона, набрав 59 очков в 62 матчах.