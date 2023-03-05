Генменеджер «Сент-Луиса» о рынке свободных агентов: «Не хочу давать контракты на 3-4 года. Хотелось бы побольше игроков на однолетние, чтобы они доказали свою ценность»

Теги Сент-Луис Даг Армстронг НХЛ Хоккей

Даг Армстронг высказался касательно стратегии «Сент-Луиса» на рынке свободных агентом летом.

До дедлайна в НХЛ клуб обменял Владимира Тарасенко, Райана О′Райлли и Ивана Барбашева в другие команды.

«Если в этом нет необходимости, я не хочу раздавать контракты хоккеистам на три или четыре года. 

Мне бы хотелось подписать побольше игроков на однолетние контракты, чтобы они доказали свою ценность для команды, а потом уже можно было бы принимать дальнейшие решения», – сказал генеральный менеджер «Сент-Луиса».

Также перед дедлайном «Блюз» выменяли Якуба Врану у «Детройта». Армстронг объяснил трейд тем, что «Сент-Луис» будет давать шансы молодым игрокам.

В текущем сезоне «Сент-Луис» занимает шестое место в таблице Центрального дивизиона, набрав 59 очков в 62 матчах.

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2 комментария

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raspisanie77
3-4 не хочет, а ведь есть на 7-8 ещё)) Дал Кайру, теперь "радуется"))
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ИваннИванов
Неоднозначная идея. Доказав свою полезность за год, дальше они могут захотеть доказывать свою полезность в других командах. И на другие деньги.
+5
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+5
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