Владислав Гавриков: «Хотел подписать долгосрочный контракт с «Коламбусом» – не сложилось. Тогда стало понятно, что клуб будет искать варианты»

Теги Коламбус Лос-Анджелес НХЛ Владислав Гавриков Хоккей

Владислав Гавриков прокомментировал информацию о возможном выходе на рынок свободных агентов.

Хоккеист был обменян из «Коламбуса» в «Лос-Анджелес».

– Был ли с «Коламбусом» диалог о продлении контракта? Если да, то когда стало понятно, что не получается договориться?

– Летом я очень хотел подписать с «Коламбусом» долгосрочный контракт, но по разным причинам не сложилось.

Наверное, тогда стало понятно, что клуб будет искать варианты. Меня интересовало только долгосрочное соглашение.

– Соответствует ли действительности информация, что сейчас вы не будете продлевать контракт и собираетесь выйти на рынок свободных агентов?

– Еще пока не знаю. Будем смотреть по ситуации. Сейчас самое главное – выйти и начать играть, все-таки я довольно много пропустил.

Очень соскучился по хоккею и игре. Мне надо сначала показывать хороший уровень, а потом уже можно будет о чем-то говорить, – сказал Гавриков.

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