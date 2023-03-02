Генменеджер «Лос-Анджелеса» сообщил Куику об обмене по телефону: «Джонатан – лучший вратарь, игравший за клуб когда-либо»

Теги Коламбус Лос-Анджелес Роб Блэйк НХЛ Джонатан Куик Хоккей

Генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» объяснил, почему сообщил Джонатану Куику об обмене по телефону.

«Кингс» обменяли голкипера, с которым выиграли два Кубка Стэнли, в «Коламбус» на защитника Владислава Гаврикова и вратаря Йоонаса Корписало.

«Куик – лучший вратарь, который когда-либо играл в этой организации, не говоря уже о всей лиге. Он вывел клуб на высший уровень в двух разных периодах и в целом на протяжении всей карьеры.

Мы благодарны за то, что он смог сделать для организации как игрок и как человек. Мы в долгу перед тем, что он смог сделать.

В преддверии этого разговора я несколько раз встречался с Джонатаном в течение сезона, но меня не было с командой в Виннипеге [когда произошел обмен]. 

Я был в Лос-Анджелесе, поэтому разговор об обмене, к сожалению, состоялся по телефону после игры. Вот так все получилось. Не было возможности ждать до утра, чтобы сделать это лично», – сказал Роб Блэйк.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melmi
Это бизнес . И тут не до сантиментов. В Американском спорте так было и раньше , так будет и позже . Хотя легенду жаль по-человечески.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Стас Ершов
нельзя так с легендой....
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий