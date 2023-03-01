Вице-президент КХЛ Краснов: «У спорта нет варианта полностью перейти на коммерческое финансирование. Но есть возможность отказаться от прямых субсидий из бюджета»

Вице-президент КХЛ высказался о госфинансировании профессионального спорта.

«У профессионального спорта нет варианта полностью перейти на коммерческое финансирование. Это нужно четко понимать.

При этом есть реальная возможность полностью отказаться от получения прямых субсидий из регионального и федерального бюджета и перейти на финансирование за счет средств коммерческих компаний, компаний с госучастием и госкомпаний.

Важно понимать, что такой переход не только высвободит средства региональных бюджетов, но и позволит профессиональным спортивным организациям перейти на более эффективную корпоративную систему управления, нацеленную на рыночное развитее и увеличение коммерческого заработка», – сказал Алексей Краснов в рамках форума «Мы вместе. Спорт».

Вице-президент КХЛ Краснов: «Нужно возобновить продажу пива на спортобъектах для снижения нагрузки на госбюджет и увеличения коммерческих доходов»