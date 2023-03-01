Вице-президент КХЛ Краснов: «Нужно возобновить продажу пива на спортобъектах для снижения нагрузки на госбюджет и увеличения коммерческих доходов»

Теги бизнес КХЛ ТАСС деньги алкоголь и спорт Хоккей

Вице-президент КХЛ считает, что нужно возобновить продажу пива на объектах спорта.

«Для снижения нагрузки на госбюджет и увеличения коммерческих доходов, на наш взгляд, необходимо в кратчайшие сроки, может быть, в течение этого года, предпринять ряд вполне очевидных мер.

Разрешить рекламу слабоалкогольных напитков – пива и вина. Возобновить розничные продажи пива и пивных напитков на объектах спорта», – сказал Алексей Краснов в рамках форума «Мы вместе. Спорт».

Он отметил, что предложение выдвинуто ведущими профессиональными лигами.

В Госдуме предложили размещать рекламу пива на фасадах стадионов

Реклама пива вернется на стадионы? Весь спорт за, депутаты тоже не против, но этого мало

3 комментария

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viktorpavlov70
Он что, против скреп решил пойти? А-та-та.)))
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gukmamop
ожидаем вал осуждающих "рря, рря" от депутатов
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heivani
🍻 конечно лучше ,чем вода;но , газ-вода - вот это да!!!
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