Вице-президент КХЛ Краснов: «Нужно возобновить продажу пива на спортобъектах для снижения нагрузки на госбюджет и увеличения коммерческих доходов»

Вице-президент КХЛ считает, что нужно возобновить продажу пива на объектах спорта.

«Для снижения нагрузки на госбюджет и увеличения коммерческих доходов, на наш взгляд, необходимо в кратчайшие сроки, может быть, в течение этого года, предпринять ряд вполне очевидных мер.

Разрешить рекламу слабоалкогольных напитков – пива и вина. Возобновить розничные продажи пива и пивных напитков на объектах спорта», – сказал Алексей Краснов в рамках форума «Мы вместе. Спорт».

Он отметил, что предложение выдвинуто ведущими профессиональными лигами.

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