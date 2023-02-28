Заварухин о факторе, который позволит пройти «Металлург»: «Хорошая игра в обороне. Командная игра, командное взаимодействие – самое главное»

поделился мнением перед началом серии с « ».

– У нас был выходной после матча с «Сибирью», а сейчас ребята готовятся. Сегодня была тренировка на льду и в зале.

Надеемся, что травмированные ребята будут возвращаться в строй к первым играм плей-офф. Важна командная игра, хорошая оборона, хорошее командное взаимодействие – это самое главное.

Уделяем внимание тактическим моментам – игре пятерок, игре команды. Отрабатываем большинство и меньшинство, которого, надеюсь, не так много будет в плей-офф.

Нужно будет использовать шанс – если будет одно большинство, нужно его реализовать и забить гол. И, конечно, нужно будет выстоять в меньшинстве.

– Главный фактор, который позволит пройти «Металлург»?

– Хорошая игра в обороне, – сказал главный тренер « ».