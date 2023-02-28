Заварухин о факторе, который позволит пройти «Металлург»: «Хорошая игра в обороне. Командная игра, командное взаимодействие – самое главное»

Теги Металлург Мг Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Николай Заварухин поделился мнением перед началом серии с «Металлургом».

– У нас был выходной после матча с «Сибирью», а сейчас ребята готовятся. Сегодня была тренировка на льду и в зале.

Надеемся, что травмированные ребята будут возвращаться в строй к первым играм плей-офф. Важна командная игра, хорошая оборона, хорошее командное взаимодействие – это самое главное.

Уделяем внимание тактическим моментам – игре пятерок, игре команды. Отрабатываем большинство и меньшинство, которого, надеюсь, не так много будет в плей-офф.

Нужно будет использовать шанс – если будет одно большинство, нужно его реализовать и забить гол. И, конечно, нужно будет выстоять в меньшинстве.

– Главный фактор, который позволит пройти «Металлург»?

– Хорошая игра в обороне, – сказал главный тренер «Автомобилиста».

5 комментариев

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fregat96
Ответ Doronya
Я вообще не понимаю в какой хоккей последние несколько лет Авто играет, что при Заварухине и тем более при Питерсе… если у ммг вратари не подкачают- полетит авто в отпуск матчей через 5-6
При Заварухине Авто играет в такой же хоккей, как и 3/4 команд лиги,что собственно +/- и отражено в таблице. А при Питерсе играли в то, что нельзя было назвать хоккеем. Не было ни напов,ни защей-только полузащитники и.... бесконечный Билли с его одинаковыми вью.
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Олег
Ответ Болельщик МГ
Не сомневаюсь в победе Авто 4-2 максимум
Думаю у Варобы найдётся козырёк в колоде.
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Олег
Думаю ММГ сможет пройти авто.
Но дальше сомневаюсь.
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Болельщик МГ
Не сомневаюсь в победе Авто 4-2 максимум
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Doronya
Я вообще не понимаю в какой хоккей последние несколько лет Авто играет, что при Заварухине и тем более при Питерсе… если у ммг вратари не подкачают- полетит авто в отпуск матчей через 5-6
+1
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+1
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