Пойл о Толванене с 5 очками в 5 играх за «Сиэтл»: «Если он окажется успешен – ответственность на мне. Это может быть ошибкой «Нэшвилла»

Генеральный менеджер « » допустил, что принял ошибочное решение по .

В декабре «Предаторс» поместили финского нападающего на драфт отказов.

С уэйвера Толванена забрал « ». В составе «Кракена» форвард набрал 5 (3+2) очков при полезности «плюс 5» в 5 матчах при среднем игровом времени 12:32.

«Дали ли мы ему достаточно шансов? Должны ли мы были ставить его в лучшие звенья? Время покажет. «Сиэтл» показывает иной хоккей, чем «Нэшвилл». Они в равной степени ротируют все четыре звена.

Это может быть ошибкой с нашей стороны. Ответственность будет на мне, если он окажется успешным.

Хотя считаю, что мы пробовали его в разных ситуациях, в разных местах. Мы надеялись, что он пройдет драфт отказов и немного поиграет в АХЛ за «Милуоки», – сказал в эфире 102.5 & 106.3 The Game.