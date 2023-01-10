Пойл о Толванене с 5 очками в 5 играх за «Сиэтл»: «Если он окажется успешен – ответственность на мне. Это может быть ошибкой «Нэшвилла»

Теги Нэшвилл Дэвид Пойл НХЛ Сиэтл Эели Толванен Хоккей

Генеральный менеджер «Нэшвилла» допустил, что принял ошибочное решение по Эели Толванену.

В декабре «Предаторс» поместили финского нападающего на драфт отказов.

С уэйвера Толванена забрал «Сиэтл». В составе «Кракена» форвард набрал 5 (3+2) очков при полезности «плюс 5» в 5 матчах при среднем игровом времени 12:32.

«Дали ли мы ему достаточно шансов? Должны ли мы были ставить его в лучшие звенья? Время покажет. «Сиэтл» показывает иной хоккей, чем «Нэшвилл». Они в равной степени ротируют все четыре звена.

Это может быть ошибкой с нашей стороны. Ответственность будет на мне, если он окажется успешным. 

Хотя считаю, что мы пробовали его в разных ситуациях, в разных местах. Мы надеялись, что он пройдет драфт отказов и немного поиграет в АХЛ за «Милуоки», – сказал Дэвид Пойл в эфире 102.5 & 106.3 The Game.

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3 комментария

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Сергей Орлов
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Нэшвил едва ли не хуже всех в лиге развивает молодых игроков.
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Garikus89
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Так мб все-таки попробовать поставить тренера во главе очень неплохого ростера, а не профукивать активы?
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37old
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Взяли одного финна на замену другому (Донскому), и пока сверх всех ожиданий. Ну удачи в Сиэттле, очень ровная и мастеровитая команда.
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