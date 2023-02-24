Кравец о матче с «Торпедо»: «После 3-го пропущенного гола все поддержали Мишурова, сказали: «Ничего страшного, мы вырвем». Так и получилось»

подвел итоги матча с « » (4:3 ОТ).

«Мы сказали ребятам, что нужно не держать шайбу, быстро начинать атаку, что все время будет прессинг. В принципе очень хорошо получалось у нас и в первом, и во втором периоде.

В третьем мы не хотели закрываться, хотели играть в той зоне. Никак не разобраться было с этим вбрасыванием, с выводом шайбы из зоны. Хотя вбрасывания были выиграны, это у нас немного не получалось, из-за этого практически два гола получили.

Самое главное, что было на скамейке после третьего пропущенного гола, когда ребята все дружно встали, поддержали и сказали: «Ничего страшного, мы вырвем». В принципе так и получилось, одержали победу в овертайме», – сказал главный тренер « ».