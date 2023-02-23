Крис Джонстон: «Имя Орлова начало появляться в разговорах об обмене»

сообщил, что клубы начали проявлять интерес к Дмитрию Орлову.

«Это потенциально важное событие, потому что имя Орлова начало появляться в разговорах об обмене.

Команды звонят генеральному менеджеру , чтобы узнать, что он собирается делать со своими неограниченно свободными агентами.

Стоит учитывать и тот факт, что «Кэпиталс» ведут переговоры с Орловым. Хорошо осведомленный источник сказал мне, что пока эти переговоры ни к чему не привели. Прогресса нет.

Я не думаю, что «Кэпиталс» отказались от подписания Орлова. Я не думаю, что они решили быть продавцами [в дедлайн], но если они получат хорошее предложение прямо сейчас, либо он не подпишет контракт к концу следующей недели, думаю, у них будет очень интересное решение по Орлову», – сказал инсайдер TSN.

В нынешнем сезоне Орлов набрал 19 (3+16) очков в 43 играх.

Срок соглашения игрока с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2022/23. Он может стать неограниченно свободным агентом.