Буцаев о 3:1 с «Динамо»: «Полевые игроки много бросков на себя приняли. Все ложились, старались внести свой вклад в победу»

Вячеслав Буцаев прокомментировал победу в матче против «Динамо» (3:1).

«Ребят с победой. Соперник не из легких. Сегодня каждый внес по чуть-чуть в победу, сложилась такая общая картина, молодцы.

Рассматривали ли мы этот матч через призму плей-офф? Понимали что соперник будет прилагать все усилия, чтобы отыграться, пойдет вперед. Нужно было правильно сыграть в тактическом плане. И сыграли правильно – бросков было много, но большинство из них были с периметра.

Полевые игроки много бросков на себя приняли. Все ложились, старались внести свой вклад в победу, как я уже сказал», – сказал главный тренер «Витязя».

«Витязь» установил новые клубные рекорды по голам и победам за одну регулярку. Команда выиграла 34 матча и забросила 165 шайб