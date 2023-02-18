Вратарь «Кингс» Копли получил матч-штраф за участие в стычке в игре с «Анахаймом». Драке с Гибсоном помешали судьи

Вратарь «Лос-Анджелеса» получил матч-штраф за участие в стычке в матче с « ».

В концовке второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Кингс» и «Дакс» (6:3) произошла стычка. Игроки начали толкаться у ворот « ».

Копли вмешался и нанес Фрэнку Ватрано несколько ударов блином. Вратарь «Анахайма» выехал из ворот и был готов вступить в драку со своим визави, но судьи этого не допустили.

Копли был удален до конца игры. Место в воротах «Лос-Анджелеса» занял Джонатан Куик. Он отразил 8 бросков из 10 и записал на свой счет победу.