Вратарь «Кингс» Копли получил матч-штраф за участие в стычке в игре с «Анахаймом». Драке с Гибсоном помешали судьи

Теги судьи драки Анахайм Лос-Анджелес Джон Гибсон Феникс Копли Хоккей

Вратарь «Лос-Анджелеса» Феникс Копли получил матч-штраф за участие в стычке в матче с «Анахаймом».

В концовке второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Кингс» и «Дакс» (6:3) произошла стычка. Игроки начали толкаться у ворот «Лос-Анджелеса». 

Копли вмешался и нанес Фрэнку Ватрано несколько ударов блином. Вратарь «Анахайма» Джон Гибсон выехал из ворот и был готов вступить в драку со своим визави, но судьи этого не допустили. 

Копли был удален до конца игры. Место в воротах «Лос-Анджелеса» занял Джонатан Куик. Он отразил 8 бросков из 10 и записал на свой счет победу. 

2 комментария

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Rialto
Копли отморозок, матчей 5 минимум дисквалификации заслужил.
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Белый офицер
Почему игроки лак не наваляли Ватрано в конце игры?! Именно он первый с крысы ударил Копли.
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