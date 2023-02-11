высказался об иностранных тренерах в российских клубах.

«Некоторое время назад мы вдруг начали приглашать в российские клубы иностранцев. А зачем они нам? В советские времена иностранцы всегда в рот нам смотрели – как русские работают, как они добиваются результата.

Я же когда работал в Финляндии с « », прошел через это. Людей приходилось убеждать, что две тренировки в день – это нормально. На меня финны глаза округляли: «Наши игроки такую нагрузку не выдержат». А я им отвечал: «Почему?! Русских медведь, что ли, родил? Нет, такие же бабы, как и ваши». Вот такие разговоры вести приходилось.

И вдруг волна пошла – чехи, словаки, канадцы, американцы, финны, шведы… Все приехали нас в хоккей учить играть», – сказал двукратный олимпийский чемпион.