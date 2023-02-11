Майоров об иностранных тренерах в КХЛ: «Зачем они нам? В советские времена иностранцы в рот нам смотрели – как русские работают, добиваются результата»

Теги чемпионат Финляндии Йокерит Борис Майоров КХЛ чемпионат СССР Матч ТВ Хоккей

Борис Майоров высказался об иностранных тренерах в российских клубах.

«Некоторое время назад мы вдруг начали приглашать в российские клубы иностранцев. А зачем они нам? В советские времена иностранцы всегда в рот нам смотрели – как русские работают, как они добиваются результата.

Я же когда работал в Финляндии с «Йокеритом», прошел через это. Людей приходилось убеждать, что две тренировки в день – это нормально. На меня финны глаза округляли: «Наши игроки такую нагрузку не выдержат». А я им отвечал: «Почему?! Русских медведь, что ли, родил? Нет, такие же бабы, как и ваши». Вот такие разговоры вести приходилось.

И вдруг волна пошла – чехи, словаки, канадцы, американцы, финны, шведы… Все приехали нас в хоккей учить играть», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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14 комментариев

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Валентин и ыч
Ответ Кеша
Речь про тренера в хоккее
Можно рекрутировать еще парочку. Семья в спорте очень талантлива. Как и в бизнесе.
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Валентин и ыч
> Я же когда работал в Финляндии с «Йокеритом», прошел через это. Людей приходилось убеждать, что две тренировки в день – это нормально.

надо было 3 тренировки в день!
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Кеша
Ответ Валентин и ыч
Какой же единственный?! Их целая семья!
Речь про тренера в хоккее
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Валентин и ыч
Ответ Кеша
Низззя . Он у нас один единственный такой .
Какой же единственный?! Их целая семья!
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Кеша
Ответ krolik213
Пора задуматься о том, чтобы клонировать мужчину, чтобы во все команды НХЛ разом его тренером поставить. Вот будет конкурентная борьба сразу!
Низззя . Он у нас один единственный такой .
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krolik213
Ответ Кеша
У нас один Ротенберг чего стоит ! Жаль, что как тренера его еще не знают и про систему не слышали в Северной Америке . Иначе, непременно пригласили бы в Рейнджерс к Панарину с Тарасенко . Панарин то уже знаком с системой Ротенберга . А если из последнего ноу-хау «инстинкт убийцы» , то это вообще алес капут - кубок Стенли в кармане .
Пора задуматься о том, чтобы клонировать мужчину, чтобы во все команды НХЛ разом его тренером поставить. Вот будет конкурентная борьба сразу!
+1
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+1
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Огюст
Майоров ,а что много наших тренеров ,что на слуху ,сейчас стоит на бирже без своей работы ? Ну Квартальнов ,да недавно отправленный за провал в том же Ак - Барсе Знарок и всё !
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Penarol
Но сейчас-то всё наоборот. Стоит любой команде КХЛ съездить на Кубок Шпенглера, как оказывается, что супер-средним составом с тренерскими идеями и командной игрой её выносят всякие Давосы и Дуклы. Что нового в последние 30 лет мы придумали в хоккее? Что можно было бы перенять, как у Юрзинова и Тихонова? Все, кто «оканадился» с 90-х, переняв их школу (Швейцария, Италия, Германия, Франция, Великобритания), все шагнули вперёд. А Россия, Казахстан, Белоруссия, Латвия, которые вроде бы должны выезжать на КХЛ откровенно стагнируют или даже хуже.
+4
0
+4
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Manowar66
Всё, что советское – ништяк: машины и штаны,
Пусть дорого всё стоит, но всё наше, пацаны!
Ты на меня не зырь так люто и брови ты не супь!
Я знаю, лучшая в мире валюта – это наш тамбовский рупь
+1
-1
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Нога Абелардо
Хартли показал уровень кхловских физруков
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Khrom-1970
Жамнову про это скажите..))).
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heivani
А что,в советские времена те же канадцы,чехи,шведы хуже наших были.? Традиционно с чехами матчи непросто складывались на ЧМ.Если бы не шведы,всегда умеющие побеждать Чехословакию,могли и без золота остаться иногда.
+2
-2
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Кеша
У нас один Ротенберг чего стоит ! Жаль, что как тренера его еще не знают и про систему не слышали в Северной Америке . Иначе, непременно пригласили бы в Рейнджерс к Панарину с Тарасенко . Панарин то уже знаком с системой Ротенберга . А если из последнего ноу-хау «инстинкт убийцы» , то это вообще алес капут - кубок Стенли в кармане .
+5
0
+5
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Валентина Николаевна
Они смотрели, а мы сейчас берём
+18
0
+18
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