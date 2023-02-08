Тамбиев о 3:1 с «Торпедо»: «Адмиралу» тяжело выигрывать в основное время. Бьемся и выцарапываем очки, весь сезон – шайба в шайбу»

Теги Торпедо КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Либор Шулак Хоккей

Главный тренер «Адмирала» подвел итоги матча с «Торпедо» (3:1).

«Нам тяжело выигрывать в основное время. Хоккеисты бьются, сражаются и выцарапывают эти очки. У нас весь сезон такой — шайба в шайбу.

Шулак играет как сегодня на протяжении всего сезона. Поэтому он и капитан. Перехваливать его не собираюсь, выигрывает и проигрывает всегда вся команда.

Конечно, мы не отказались бы еще от креативных и молодых игроков. Но до нас молодые хоккеисты с трудом доезжают. Сейчас в «Торпедо» играет Стеклов — изначально он к нам ехал, а приземлился в Нижнем Новгороде. Нижний Новгород чуть поближе к Москве, чем Владивосток», – сказал Леонид Тамбиев.

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