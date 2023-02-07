Тренер Беларуси U18 о том, ночевали ли игроки в раздевалке после поражения от женской сборной России: «Предложение интересное, но это не наш метод»

Главный тренер Беларуси U18 опроверг слухи о том, что игроки ночевали в раздевалке «Барыс-Арены».

6 февраля юниорская сборная Беларуси уступила женской сборной России (0:1) в матче за 3-е место на турнире «3х3» в Астане.

– Появились сообщения, что команда ночевала в раздевалке после вчерашнего матча. Это правда?

– Ну, конечно, нет. Предложение интересное, будем иметь в виду. Хотя это не наш метод.

Понятно, что результат нас не утроил, и парни были разочарованные и поникшие. Бывают матчи, после которых не хочется ничего, даже переодеваться. Но это же не повод ночевать на арене.

Мы вчера как обычно отправились в гостиницу, поужинали и легли спать. Все-таки впереди нам предстоял еще один поединок, поэтому нужно было хорошо подготовиться. А это вряд ли можно сделать, находясь в раздевалке всю ночь, – сказал Дмитрий Шульга.