Рантанен о шансах «Колорадо» на второй Кубок Стэнли: «В НХЛ много голодных команд, желающих победить. Будет сложнее, чем в прошлом сезоне, но мы готовы»

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Микко Рантанен Хоккей

Микко Рантанен высказался о шансах «Колорадо» выиграть Кубок Стэнли во втором сезоне подряд.

«В лиге много хороших команд, много голодных команд, которые хотят победить. И мы понимаем, что будет непросто.

Не так много команд выигрывали Кубок Стэнли два раза подряд. Поэтому, вероятно, в этом сезоне будет сложнее, чем в прошлом, но мы готовы. У нас по-прежнему хорошая команда.

Мы выиграли семь из восьми последних матчей, поэтому двигаемся в правильном направлении.

Сейчас ребята хорошо отдохнули. Надеюсь, после паузы некоторые хоккеисты вернутся после травм. Но мне нравится тот тренд, который мы задали», – сказал нападающий «Эвеланш».

В прошлом сезоне «Колорадо» выиграл Кубок Стэнли, обыграв «Тампу» в финале (4-2 в серии).

1 комментарий

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