Рантанен о шансах «Колорадо» на второй Кубок Стэнли: «В НХЛ много голодных команд, желающих победить. Будет сложнее, чем в прошлом сезоне, но мы готовы»

высказался о шансах «Колорадо» выиграть Кубок Стэнли во втором сезоне подряд.

«В лиге много хороших команд, много голодных команд, которые хотят победить. И мы понимаем, что будет непросто.

Не так много команд выигрывали Кубок Стэнли два раза подряд. Поэтому, вероятно, в этом сезоне будет сложнее, чем в прошлом, но мы готовы. У нас по-прежнему хорошая команда.

Мы выиграли семь из восьми последних матчей, поэтому двигаемся в правильном направлении.

Сейчас ребята хорошо отдохнули. Надеюсь, после паузы некоторые хоккеисты вернутся после травм. Но мне нравится тот тренд, который мы задали», – сказал нападающий «Эвеланш».

В прошлом сезоне « » выиграл , обыграв «Тампу» в финале (4-2 в серии).