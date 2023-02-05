Капризов о том, почему не бежал на скорость на Матче звезд: «Я не знаю. Был готов, в последний момент сказали, что не участвую»
Кирилл Капризов рассказал о том, почему не участвовал в забегах на скорость.
Форвард «Миннесоты» был заявлен на конкурс, проводившийся в рамках Матча звезд НХЛ, но в итоге не принял в нем участия.
«Я не знаю (смеется). Конечно, я не самый быстрый хоккеист, но я был готов к конкурсу. Но в последний момент ко мне подошли организаторы и сказали, что я не участвую. Вот и все.
Я думаю, Матч звезд – это хороший перерыв на отдых. В этом году я играю немного нестабильно по сравнению с прошлым сезоном, присутствуют взлеты и падения. Это хороший шанс перезагрузиться и подготовиться ко второй части сезона», – сказал Капризов.
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