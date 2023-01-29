Кучеров набрал очки (2+8) в 6-м матче подряд. У него 72 балла в 48 играх
Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал голевую передачу в матче с «Лос-Анджелесом» (5:2).
Россиянин продлил результативную серию (2+8) до 6 игр.
Всего в 48 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 72 (19+53) очка.
Сегодня за 19:08 (2:09 – в большинстве) у Кучерова 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».
1) Лемье - 1723 ( 690 + 1033 ) - 915 матчей.
2) Кросби - 1469 ( 541 + 928 ) - 1157 матчей.
3) Малкин - 1196 ( 463 + 733 ) - 1030 матчей.
4) Ягр - 1079 ( 439 + 640 ) - 806 матчей.
5) Летанг - 670 ( 148 + 522 ) - 973 матча.
1) Стэмкос - 1029 ( 505 + 524 ) - 970 матчей.
2) Сан-Луи - 953 ( 365 + 588 ) - 972 матча.
3) Лекавалье - 874 ( 383 + 491 ) - 1037 матчей.
4) КУЧЕРОВ - 688 ( 265 + 423 ) - 610 матчей.