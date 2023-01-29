Кучеров набрал очки (2+8) в 6-м матче подряд. У него 72 балла в 48 играх

Форвард « » сделал голевую передачу в матче с «Лос-Анджелесом» (5:2).

Россиянин продлил результативную серию (2+8) до 6 игр.

Всего в 48 матчах текущего чемпионата на его счету 72 (19+53) очка.

Сегодня за 19:08 (2:09 – в большинстве) у Кучерова 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».