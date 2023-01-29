Кучеров набрал очки (2+8) в 6-м матче подряд. У него 72 балла в 48 играх

Теги Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал голевую передачу в матче с «Лос-Анджелесом» (5:2).

Россиянин продлил результативную серию (2+8) до 6 игр.

Всего в 48 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 72 (19+53) очка.

Сегодня за 19:08 (2:09 – в большинстве) у Кучерова 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».

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7 комментариев

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Ubaid
Ответ Stewart - 25
Лучшие бомбардиры "Питтсбурга" ( вся история ) : 1) Лемье - 1723 ( 690 + 1033 ) - 915 матчей. 2) Кросби - 1469 ( 541 + 928 ) - 1157 матчей. 3) Малкин - 1196 ( 463 + 733 ) - 1030 матчей. 4) Ягр - 1079 ( 439 + 640 ) - 806 матчей. 5) Летанг - 670 ( 148 + 522 ) - 973 матча.
спасибо😊
+1
0
+1
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Статистика Кучерова в домашних играх 11+34 (+8), в гостях 8+19( - 2),в выигранных матчах 15+40( +23), в проигранных 3+13 (-16) и 1 гол в ОТ (-1)
+3
0
+3
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Stewart - 25
Ответ Ubaid
а есть такая стата по Пит.пингвинз?
Лучшие бомбардиры "Питтсбурга" ( вся история ) :
1) Лемье - 1723 ( 690 + 1033 ) - 915 матчей.
2) Кросби - 1469 ( 541 + 928 ) - 1157 матчей.
3) Малкин - 1196 ( 463 + 733 ) - 1030 матчей.
4) Ягр - 1079 ( 439 + 640 ) - 806 матчей.
5) Летанг - 670 ( 148 + 522 ) - 973 матча.
+9
0
+9
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Дмитрий Чирков
Ответ Stewart - 25
Лучшие бомбардиры "Тампы-Бэй" ( вся история ) : 1) Стэмкос - 1029 ( 505 + 524 ) - 970 матчей. 2) Сан-Луи - 953 ( 365 + 588 ) - 972 матча. 3) Лекавалье - 874 ( 383 + 491 ) - 1037 матчей. 4) КУЧЕРОВ - 688 ( 265 + 423 ) - 610 матчей.
Лишь бы мотивация была на чашечку при живом Купере, Васи, Стэмере и Поинте
+2
0
+2
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Ubaid
Ответ Stewart - 25
Лучшие бомбардиры "Тампы-Бэй" ( вся история ) : 1) Стэмкос - 1029 ( 505 + 524 ) - 970 матчей. 2) Сан-Луи - 953 ( 365 + 588 ) - 972 матча. 3) Лекавалье - 874 ( 383 + 491 ) - 1037 матчей. 4) КУЧЕРОВ - 688 ( 265 + 423 ) - 610 матчей.
а есть такая стата по Пит.пингвинз?
+1
0
+1
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Ответ Stewart - 25
Лучшие бомбардиры "Тампы-Бэй" ( вся история ) : 1) Стэмкос - 1029 ( 505 + 524 ) - 970 матчей. 2) Сан-Луи - 953 ( 365 + 588 ) - 972 матча. 3) Лекавалье - 874 ( 383 + 491 ) - 1037 матчей. 4) КУЧЕРОВ - 688 ( 265 + 423 ) - 610 матчей.
Спасибо тебе, хороший человек!!!
+7
0
+7
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Stewart - 25
Лучшие бомбардиры "Тампы-Бэй" ( вся история ) :
1) Стэмкос - 1029 ( 505 + 524 ) - 970 матчей.
2) Сан-Луи - 953 ( 365 + 588 ) - 972 матча.
3) Лекавалье - 874 ( 383 + 491 ) - 1037 матчей.
4) КУЧЕРОВ - 688 ( 265 + 423 ) - 610 матчей.
+10
-1
+9
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