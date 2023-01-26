Скабелка о поражении от «Северстали» по буллитам: «Хотелось бы такие матчи доводить до победы, но очко «Барыс» все-таки взял»

Главный тренер « » подвел итоги матча с «Северсталью» (0:1 Б).

«Тяжелый матч. Уже четвертый через день. Спасибо ребятам за то, что хорошо сражались и работали.

Второй период нам не удался, но в первом и третьем были моменты. Хотелось бы такие матчи доводить до победы, но очко все-таки взяли.

Звену Луис – Борисевич – Бракко не хватает силенок, легкая троечка. Мастерства у них при этом достаточно», – сказал .