Скабелка о поражении от «Северстали» по буллитам: «Хотелось бы такие матчи доводить до победы, но очко «Барыс» все-таки взял»

Теги Северсталь Андрей Скабелка КХЛ Барыс Хоккей

Главный тренер «Барыса» подвел итоги матча с «Северсталью» (0:1 Б).

«Тяжелый матч. Уже четвертый через день. Спасибо ребятам за то, что хорошо сражались и работали.

Второй период нам не удался, но в первом и третьем были моменты. Хотелось бы такие матчи доводить до победы, но очко все-таки взяли.

Звену Луис – Борисевич – Бракко не хватает силенок, легкая троечка. Мастерства у них при этом достаточно», – сказал Андрей Скабелка.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dimon71*
Сейчас как никогда нужно набирать по максимуму- одно очко за игру это маловато.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий