Мильштейн о будущем Кузьменко: «Контакты идут регулярно. Где и как он подпишет новый контракт – узнаете в свое время»

Теги Ванкувер Джим Рутерфорд НХЛ Андрей Кузьменко Матч ТВ Дэн Мильштейн Патрик Альвин Хоккей

Дэн Мильштейн высказался о переговорах касательно контракта Андрея Кузьменко с «Ванкувером».

Нападающий может стать неограниченно свободным агентом по окончании сезона.

– Андрей Кузьменко ехал в НХЛ как неограниченно свободный агент. И ему предлагали договор чуть ли не все клубы лиги.

– Ну еще бы, крутой бомбардир КХЛ – и едет на минимальный контракт новичка.

– На протяжении последних нескольких лет [на него] выходили очень многие клубы. Я и моя североамериканская команда Gold Star Hockey верили в Андрея даже больше, чем он сам в какой‑то момент верил в себя. Но личные ожидания многих он превзошел.

Практически все эксперты и менеджеры думали, что Кузьменко в первом сезоне наберет в районе 40 очков. И это была бы мегаудача. Генменеджер «Вегаса» предположил, что у него будет 60. Но Андрей всех приятно удивил, набрав 40 очков уже к середине сезона!

– А если посмотреть первые 40 матчей карьеры, то Кузьменко набрал больше очков, чем Панарин, Капризов, Тарасенко на старте.

– Андрей набирает очки практически со всеми в команде, сами поглядите. При этом он пока выходит только во второй бригаде большинства. Он продолжает адаптироваться к североамериканскому хоккею. И у них хорошее взаимопонимание с Ильей Михеевым и Петтерссоном.

– Переговоры по новому контракту Кузьменко с «Ванкувером» уже начались?

– Мы по поводу Андрея несколько раз общались. Можно ли это назвать официальными переговорами, но разговоры у нас идут постоянно. Так, в прошлый четверг во Флориде мы провели целый день вместе с президентом Джимом Рутерфордом и генменеджером Патриком Альвином. Общались семь‑восемь часов и не только об Андрее.

Так что контакты идут регулярно, а где и как подпишет новый контракт Кузьменко – вы узнаете в свое время, – сказал агент Кузьменко.

Кузьменко забросил 20-ю и 21-ю шайбы в сезоне, став 1-й звездой матча с «Чикаго». У него 43 очка в 46 играх

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9 комментариев

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e1ther - e1ther
Ответ Павел Зарубин
Ну просто не всегда же удобно самому все вопросы решать. Это же все таки много времени занимает.
Я и написал Овечкины,мама вроде рулит,хотя откуда мне знать эту кухню,с уверенностью))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Ответ Павел Зарубин
Да не, я с двойником в основном нахожусь:)
)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Зарубин
Ответ Сергей Орлов
Дружище, тебя хоть ненадолго из бункера выпускают?)
Да не, я с двойником в основном нахожусь:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Ответ Павел Зарубин
Ну просто не всегда же удобно самому все вопросы решать. Это же все таки много времени занимает.
Дружище, тебя хоть ненадолго из бункера выпускают?)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Зарубин
Ответ e1ther - e1ther
Овечкины,зачем ему агенты?)он выбил самый большой контракт своего времени без агентов))
Ну просто не всегда же удобно самому все вопросы решать. Это же все таки много времени занимает.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
e1ther - e1ther
Ответ Павел Зарубин
Я так понимаю Мильштейн у многих русских игроков агент. А у Овечкина кто?
Овечкины,зачем ему агенты?)он выбил самый большой контракт своего времени без агентов))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Макс
Ответ Сергей Орлов
"И вообще мне неудобно секатор одной рукой держать, перезвоните позже!"
2х5,5 было бы оптимально для клуба и форварда, имхо
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Зарубин
Я так понимаю Мильштейн у многих русских игроков агент. А у Овечкина кто?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
"И вообще мне неудобно секатор одной рукой держать, перезвоните позже!"
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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