Мильштейн о будущем Кузьменко: «Контакты идут регулярно. Где и как он подпишет новый контракт – узнаете в свое время»

высказался о переговорах касательно контракта Андрея Кузьменко с «Ванкувером».

Нападающий может стать неограниченно свободным агентом по окончании сезона.

– ехал в как неограниченно свободный агент. И ему предлагали договор чуть ли не все клубы лиги.

– Ну еще бы, крутой бомбардир КХЛ – и едет на минимальный контракт новичка.

– На протяжении последних нескольких лет [на него] выходили очень многие клубы. Я и моя североамериканская команда Gold Star Hockey верили в Андрея даже больше, чем он сам в какой‑то момент верил в себя. Но личные ожидания многих он превзошел.

Практически все эксперты и менеджеры думали, что Кузьменко в первом сезоне наберет в районе 40 очков. И это была бы мегаудача. Генменеджер «Вегаса» предположил, что у него будет 60. Но Андрей всех приятно удивил, набрав 40 очков уже к середине сезона!

– А если посмотреть первые 40 матчей карьеры, то Кузьменко набрал больше очков, чем Панарин, Капризов, Тарасенко на старте.

– Андрей набирает очки практически со всеми в команде, сами поглядите. При этом он пока выходит только во второй бригаде большинства. Он продолжает адаптироваться к североамериканскому хоккею. И у них хорошее взаимопонимание с Ильей Михеевым и Петтерссоном.

– Переговоры по новому контракту Кузьменко с « » уже начались?

– Мы по поводу Андрея несколько раз общались. Можно ли это назвать официальными переговорами, но разговоры у нас идут постоянно. Так, в прошлый четверг во Флориде мы провели целый день вместе с президентом Джимом Рутерфордом и генменеджером Патриком Альвином. Общались семь‑восемь часов и не только об Андрее.

Так что контакты идут регулярно, а где и как подпишет новый контракт Кузьменко – вы узнаете в свое время, – сказал агент Кузьменко.

Кузьменко забросил 20-ю и 21-ю шайбы в сезоне, став 1-й звездой матча с «Чикаго». У него 43 очка в 46 играх