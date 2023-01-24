Охотюк о Джеке Хьюзе: «Очень талантливый: катание, движение с шайбой, видение поляны. Реально всех видит, такие глаза – это от Бога»

поделился мыслями о результатах «Нью-Джерси» в этом сезоне НХЛ.

– «Нью-Джерси» поразил всех стартом сезона. На твой взгляд, насколько эта команда готова к плей-офф?

– У команды всегда были молодые, техничные игроки – была скорость, мобильность. В этом году усилилась игроками поопытнее, постарше – , Хаулой. Думаю, это очень сильно повлияло на игру.

Даже в раздевалке во время матчей они постоянно что-то подсказывают. Когда меня вызвали, то поставили в пару к Смиту – Брендан помогал, давал какие-то советы. Считаю, команде на пользу то, что она усилилась опытными хоккеистами, которые давно в лиге и которые играли в плей-офф.

– Расскажи, какие у тебя отношения с топ-игроками «Нью-Джерси»?

– У нас молодая команда – капитан ненамного старше меня, но при этом тоже может дать совет, он достаточно долго играет в .

Насчет таких опытных ребят, как Смит, Палат – с ними простое общение: если что-то непонятно – подошел, спросил, они спокойно все объяснят, покажут на доске, нарисуют.

Я выделю Смита, с которым играл в паре. На скамейке, в раздевалке – он всегда подскажет. Когда меня только вызвали, он подбадривал – все равно же волнение было. Достаточно легкое общение с игроками, которые старше меня на 10-12 лет.

– Насколько феноменален ?

– Очень талантливый. Как он катается, двигается с шайбой, видит поляну. Если ты откроешься, когда играешь с ним, то знаешь, что он тебе отдаст. Он реально видит всех. Такие глаза – это от Бога, наверное.

– В команде еще есть . Чему ты учишься у него?

– В первую очередь хладнокровию. Он очень спокойный: получает шайбу и не начинает паниковать.

Бывает, что на нем два игрока, а он спокойно разбирается, не паникует, не отбрасывается. Во-вторых, он очень атакующий. У него есть чуйка, где открыться, как подключиться, где добить. Плюс у него хороший бросок, – сказал защитник «Нью-Джерси».

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