Кэйн восстанавливается от глубокого пореза коньком быстрее, чем ожидалось. Эвандер может вернуться в январе

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Эвандер Кэйн может восстановиться быстрее, чем ожидалось.

Форвард «Эдмонтона» получил глубокий порез руки коньком в матче с «Тампой» в ноябре. Тогда «Ойлерс» сообщали, что канадец будет восстанавливаться 3-4 месяца.

Однако Кэйн опережает график восстановления и может вернуться в состав команды перед перерывом на Матч звезд НХЛ.

«Он опережает график.  Мы надеялись, что, если все пойдет хорошо, он вернется где-то в феврале. Сейчас ожидаем, что он вернется в конце января-середине февраля», – сказал генменеджер «Эдмонтона» Кен Холланд.

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