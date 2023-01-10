Кэйн восстанавливается от глубокого пореза коньком быстрее, чем ожидалось. Эвандер может вернуться в январе

может восстановиться быстрее, чем ожидалось.

Форвард «Эдмонтона» получил глубокий порез руки коньком в матче с «Тампой» в ноябре. Тогда «Ойлерс» сообщали, что канадец будет восстанавливаться 3-4 месяца.

Однако Кэйн опережает график восстановления и может вернуться в состав команды перед перерывом на Матч звезд .

«Он опережает график. Мы надеялись, что, если все пойдет хорошо, он вернется где-то в феврале. Сейчас ожидаем, что он вернется в конце января-середине февраля», – сказал генменеджер « » .