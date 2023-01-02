Грицюк и Шарипзянов стали заслуженными мастерами спорта. Губернатор Омской области вручил награды игрокам «Авангарда»

Теги Авангард КХЛ Павел Дедунов Сергей Толчинский Дамир Шарипзянов Арсений Грицюк Иван Мирошниченко Александр Фигурин Хоккей

Хоккеисты «Авангарда» получили звание заслуженных мастеров спорта.

«Губернатор Омской области Александр Бурков вручил хоккеистам «Авангарда» награды и удостоверения о присвоении спортивных званий.

Серебряные призеры Олимпийских игр Арсений Грицюк и Дамир Шарипзянов получили благодарность министра спорта Российской Федерации и знак «Заслуженный мастер спорта России».

Павел Дедунов, Иван Мирошниченко, Сергей Толчинский и Александр Фигурин стали обладателями удостоверений мастеров спорта.

В Новый год — с новыми званиями! 🦅» – говорится в сообщении «Авангарда».

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