Грицюк и Шарипзянов стали заслуженными мастерами спорта. Губернатор Омской области вручил награды игрокам «Авангарда»
Хоккеисты «Авангарда» получили звание заслуженных мастеров спорта.
«Губернатор Омской области Александр Бурков вручил хоккеистам «Авангарда» награды и удостоверения о присвоении спортивных званий.
Серебряные призеры Олимпийских игр Арсений Грицюк и Дамир Шарипзянов получили благодарность министра спорта Российской Федерации и знак «Заслуженный мастер спорта России».
Павел Дедунов, Иван Мирошниченко, Сергей Толчинский и Александр Фигурин стали обладателями удостоверений мастеров спорта.
В Новый год — с новыми званиями! 🦅» – говорится в сообщении «Авангарда».
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