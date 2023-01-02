Грицюк и Шарипзянов стали заслуженными мастерами спорта. Губернатор Омской области вручил награды игрокам «Авангарда»

Хоккеисты « » получили звание заслуженных мастеров спорта.

«Губернатор Омской области Александр Бурков вручил хоккеистам «Авангарда» награды и удостоверения о присвоении спортивных званий.

Серебряные призеры Олимпийских игр и получили благодарность министра спорта Российской Федерации и знак «Заслуженный мастер спорта России».

Павел Дедунов, , и Александр Фигурин стали обладателями удостоверений мастеров спорта.

В Новый год — с новыми званиями! 🦅» – говорится в сообщении «Авангарда».