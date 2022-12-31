Юрзинов о будущем хоккея в России: «Европейцы и американцы без нас обходятся, мы обязаны научиться обходиться без них»

Владимир Юрзинов высказался о будущем российского хоккея в условиях изоляции.

– Что пожелаете нашему хоккею в Новом году?

– Самое главное – продолжать заниматься собой, своим развитием. Европейцы и североамериканцы без нас обходятся, в эти дни проводят Кубки Шпенглера и молодежные чемпионаты мира. На этом этапе мы обязаны научиться обходиться без них.

Для этого – все внимание внутреннему первенству, турнирам сборных. В Москве на матче сборной с белорусами были переполненные трибуны, в мы этого в столице практически не видим.

Сильная сборная – сильный чемпионат, это аксиома, одно помогает другому. Поздней весной пожелаю найти альтернативу чемпионату мира, нужно привлекать сборные и , может быть, , приглашать их в исторические города России, на новые арены.

Считаю, что потенциал у хоккея в России просто огромный, давайте его реализуем. И всех – с Новым годом! – сказал трехкратный олимпийский чемпион и бывший тренер сборной СССР.