Юрзинов о будущем хоккея в России: «Европейцы и американцы без нас обходятся, мы обязаны научиться обходиться без них»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Владимир Юрзинов молодежный чемпионат мира Кубок Шпенглера КХЛ МХЛ ВХЛ Студенческая хоккейная лига Хоккей

Владимир Юрзинов высказался о будущем российского хоккея в условиях изоляции. 

– Что пожелаете нашему хоккею в Новом году?

– Самое главное – продолжать заниматься собой, своим развитием. Европейцы и североамериканцы без нас обходятся, в эти дни проводят Кубки Шпенглера и молодежные чемпионаты мира. На этом этапе мы обязаны научиться обходиться без них.

Для этого – все внимание внутреннему первенству, турнирам сборных. В Москве на матче сборной с белорусами были переполненные трибуны, в КХЛ мы этого в столице практически не видим. 

Сильная сборная – сильный чемпионат, это аксиома, одно помогает другому. Поздней весной пожелаю найти альтернативу чемпионату мира, нужно привлекать сборные ВХЛ и МХЛ, может быть, Студенческой лиги, приглашать их в исторические города России, на новые арены.

Считаю, что потенциал у хоккея в России просто огромный, давайте его реализуем. И всех – с Новым годом! – сказал трехкратный олимпийский чемпион и бывший тренер сборной СССР.

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1 комментарий

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Харламов Никита
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Никто не мешает, клюшки, экипировку и заливочные машины скоро ИМПАРТАЗАМИСТЯТ ?! ;)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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