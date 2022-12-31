Мишуров о матче с «Салаватом»: «Дергачев говорит после 1-го периода: «Мишур, готовься к буллитам, чувствую, будут». В глубине души поверил ему»

Теги Авангард Салават Юлаев КХЛ Александр Дергачев Андрей Мишуров Хоккей

Андрей Мишуров рассказал о победе в буллитной серии над «Салаватом Юлаевым».

«Авангард» обыграл уфимский клуб (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. 21-летний вратарь в третий раз в этом сезоне помог обыграть «Салават», занимая место в воротах в ходе буллитов.

– Игра уровня плей-офф – кость в кость, шайба в шайбу. Нам удалось отыграться с 0:2: ошеломительное начало для нас получилось, пропустили два быстрых гола.

Но здорово, что нашли в себе силы, нашли характер.

Отличный второй период от нас. В третьем сыграли дисциплинированно, как попросил тренерский штаб в перерыве. Думаю, мы заслуживали этой победы и продолжения нашей победной уверенной серии.

– Ты тащишь уже третью буллитную серию против «Салавата»!

– После первого периода, когда зашли в раздевалку, мне Саша Дергачев говорит: «Мишур, готовься к буллитам, я чувствую, сегодня будут!».

Я посмотрел на него: «Не знаю, не знаю».

Но в глубине души поверил ему и правда начал закладывать себе в мысли, что если будет – я готов. А дальше дело за малым – выходи, делай, что умеешь и приноси результат команде, – сказал Мишуров.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergej Klassen
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Молодец! Продолжай
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий