Александр Кадейкин: «Салават» – оборонительная команда, стараемся надежно играть в защите. Не сказал бы, что встали у своих ворот с «Авангардом»
Александр Кадейкин поделился мыслями после поражения от «Авангарда» со счетом 2:3 по буллитам.
– Думаю, что играли нормально. Равный матч. Нам, конечно, где-то не хватало ребят, которые травмированы. Молодые много играют. Не думаю, что нужно на это оглядываться. Для всех это шанс себя проявить.
Во втором периоде «Авангард» прибавил, и мы в двух голах соперника немного потеряли фокус.
В первой шайбе был стандартный момент «два на два», но мы не разобрались, а во втором моменте надо было выводить шайбу. То, что встреча дошла до буллитов, считаю, справедливым.
– Показалось, что ваша команда много внимания уделяла обороне собственных ворот.
– Мы оборонительная команда и стараемся надежно играть в защите. Это не зависит от того, с кем играем. Я бы не сказал, что сегодня встали у своих ворот.
Мы и давили, и отбирали в зоне соперника. Во втором периоде у нас тоже были моменты после перехватов и прессинга. Сбалансированно сыграли.
– В чем феномен Андрея Мишурова? Он третий раз обыгрывает «Салават» на буллитах.
– Буллиты постоянно тренируем. Не знаю, в чем феномен.
Мы вообще не очень здорово играем в буллитных сериях, хотя их отрабатываем. Голы-то мы забиваем, просто пока не идет, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».
1 комментарий