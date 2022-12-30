Александр Кадейкин: «Салават» – оборонительная команда, стараемся надежно играть в защите. Не сказал бы, что встали у своих ворот с «Авангардом»

Теги Авангард Салават Юлаев КХЛ Александр Кадейкин Андрей Мишуров Хоккей

Александр Кадейкин поделился мыслями после поражения от «Авангарда» со счетом 2:3 по буллитам.

– Думаю, что играли нормально. Равный матч. Нам, конечно, где-то не хватало ребят, которые травмированы. Молодые много играют. Не думаю, что нужно на это оглядываться. Для всех это шанс себя проявить.

Во втором периоде «Авангард» прибавил, и мы в двух голах соперника немного потеряли фокус.

В первой шайбе был стандартный момент «два на два», но мы не разобрались, а во втором моменте надо было выводить шайбу. То, что встреча дошла до буллитов, считаю, справедливым.

– Показалось, что ваша команда много внимания уделяла обороне собственных ворот.

– Мы оборонительная команда и стараемся надежно играть в защите. Это не зависит от того, с кем играем. Я бы не сказал, что сегодня встали у своих ворот.

Мы и давили, и отбирали в зоне соперника. Во втором периоде у нас тоже были моменты после перехватов и прессинга. Сбалансированно сыграли.

– В чем феномен Андрея Мишурова? Он третий раз обыгрывает «Салават» на буллитах.

– Буллиты постоянно тренируем. Не знаю, в чем феномен.

Мы вообще не очень здорово играем в буллитных сериях, хотя их отрабатываем. Голы-то мы забиваем, просто пока не идет, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».

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1 комментарий

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Ачиваков Марат
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Не таких игр мы ожидали, как- бы команда периодами играет и вдруг косяк на косяке, какие - то явные провалы, Порой просто думаешь а зачем смотрю этот явный отстой. Не хотелось писать это, но явно видно, просто облом, какой - то.
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