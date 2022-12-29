Игрок «Спартака» Сусуев включил Усика в число любимых боксеров. Любимые хоккеисты – Радулов, Макдэвид и Маккиннон

Нападающий « » Никита Сусуев включил Александра Усика в тройку своих любимых боксеров.

– Какие еще виды спорта вам нравятся?

– Слежу за футболом, но не за командами, а за игроками. Еще мне всегда нравился бокс. Поэтому если я включаю не хоккей, то это либо футбол, либо бокс.

– У вас есть топ-3 любимых хоккеистов, футболистов и боксеров?

– Из хоккеистов , и Александр Радулов.

В футболе – Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Из боксеров – Майк Тайсон, Александр Усик и Мухаммед Али.

– За кого болели в финале ЧМ-2022?

– Болел и за Месси, и за Мбаппе. У них получилось порадовать футбольных болельщиков. Эти люди – лидеры, интересно наблюдать за их карьерой.

– Из российских хоккеистов вы назвали . Почему его?

– Давно за ним слежу. Это человек, который никогда не смирится ни с каким поражением. Нравится его игра, эмоциональность на льду.

Радулов – один из лучших российских игроков. Я против него не играл. Есть как минимум еще одна цель на этот сезон, – сказал 17-летний нападающий системы «Спартака», забросивший две шайбы в семи матчах сезона Фонбет чемпионата .