Игрок «Спартака» Сусуев включил Усика в число любимых боксеров. Любимые хоккеисты – Радулов, Макдэвид и Маккиннон
Нападающий «Спартака» Никита Сусуев включил Александра Усика в тройку своих любимых боксеров.
– Какие еще виды спорта вам нравятся?
– Слежу за футболом, но не за командами, а за игроками. Еще мне всегда нравился бокс. Поэтому если я включаю не хоккей, то это либо футбол, либо бокс.
– У вас есть топ-3 любимых хоккеистов, футболистов и боксеров?
– Из хоккеистов Коннор Макдэвид, Нэтан Маккиннон и Александр Радулов.
В футболе – Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Из боксеров – Майк Тайсон, Александр Усик и Мухаммед Али.
– За кого болели в финале ЧМ-2022?
– Болел и за Месси, и за Мбаппе. У них получилось порадовать футбольных болельщиков. Эти люди – лидеры, интересно наблюдать за их карьерой.
– Из российских хоккеистов вы назвали Александра Радулова. Почему его?
– Давно за ним слежу. Это человек, который никогда не смирится ни с каким поражением. Нравится его игра, эмоциональность на льду.
Радулов – один из лучших российских игроков. Я против него не играл. Есть как минимум еще одна цель на этот сезон, – сказал 17-летний нападающий системы «Спартака», забросивший две шайбы в семи матчах сезона Фонбет чемпионата КХЛ.
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