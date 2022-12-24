Светлов о дебюте Мичкова за «Сочи»: «Нормально. Больших претензий нет»
Сергей Светлов оценил дебют Матвея Мичкова за «Сочи» в матче с «Куньлунем» (0:3).
– Первую игру за вашу команду провели Кудако и Мичков. Как оцените их дебют?
– После поражения сложно давать оценку. Конечно, им сложно – они только приехали, другой город, пока полноценных тренировок с нами еще не провели.
По первому впечатлению – нормально. Не скажу, что совсем здорово и хорошо, но нужно время потерпеть, игрокам нужно в коллектив влиться и получить понимание о хоккее, в который мы играем. В целом больших претензий к ним нет. – К вам в команду пришел Дидковский. Когда ожидать его дебют?
– Он только вчера прибыл, его еще не было в основном составе, он сегодня только первую тренировку на льду провел. Посмотрим, подумаем, у нас время до завтра есть. Может быть, в следующей игре его и увидим.
– Приближается дедлайн. Ваша команда уже обменяла Алтыбармакяна. Если поступит предложение на других лидеров, например, на Гормли, Феоктистова, Третьяка, отпустите их или попытаетесь сохранить?
– Я никого отпускать не хочу. У нас есть ребята, с которыми у нас подписаны контракты, я хочу, чтобы они у нас и играли, – сказал главный тренер «Сочи».
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