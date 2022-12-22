Патрик Кэйн о Бедарде: «Хайп настоящий. Я катался с ним, и Коннор мне запомнился, хотя рядом были еще одни из лучших игроков НХЛ»

Теги Чикаго НХЛ драфт НХЛ Патрик Кэйн Западная хоккейная лига Реджайна Коннор Бедард Хоккей

Патрик Кэйн комплементарно высказался в адрес Коннора Бедарда.

17-летний канадский нападающий считается одним из фаворитом драфта НХЛ-2023 наряду с Матвеем Мичковым и Адамом Фантилли.

«Я катался вместе с Коннором Бедардом этим летом. Там были и некоторые из лучших игроков в НХЛ, но Коннор – тот парень, который мне запомнился.

Поэтому я думаю, что хайп вокруг него настоящий. Думаю, он будет потрясающим игроком», – сказал нападающий «Чикаго».

В этом сезоне Бедард набрал 64 (27+37) очка в 28 матчах за «Реджайну» в Западной хоккейной лиге.

Также канадец вошел в состав сборной на МЧМ-2023.

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5 комментариев

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iron_m
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"комплементарно"))) экий Кейн эрудит, оказывается)
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j_jms
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Ответ topsatan
Ну вы то без палева за ним нырнули
Кейн вряд ли снова вынырнет в Чикаго (если поможет команде (и себе) сняв запрет на обмен, и дав Чикаго еще один пик). Не стоит его обвинять. Вы - тут не очень корректно.
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Booligan
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А что сам Кейн меньше очка за игру? Бухает?
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Booligan
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А почему раньше 100 лет подряд не было ни одного толкового Коннора?
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topsatan
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Ну вы то без палева за ним нырнули
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