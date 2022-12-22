Патрик Кэйн о Бедарде: «Хайп настоящий. Я катался с ним, и Коннор мне запомнился, хотя рядом были еще одни из лучших игроков НХЛ»
Патрик Кэйн комплементарно высказался в адрес Коннора Бедарда.
17-летний канадский нападающий считается одним из фаворитом драфта НХЛ-2023 наряду с Матвеем Мичковым и Адамом Фантилли.
«Я катался вместе с Коннором Бедардом этим летом. Там были и некоторые из лучших игроков в НХЛ, но Коннор – тот парень, который мне запомнился.
Поэтому я думаю, что хайп вокруг него настоящий. Думаю, он будет потрясающим игроком», – сказал нападающий «Чикаго».
В этом сезоне Бедард набрал 64 (27+37) очка в 28 матчах за «Реджайну» в Западной хоккейной лиге.
Также канадец вошел в состав сборной на МЧМ-2023.
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