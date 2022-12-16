Еременко о детской школе «Динамо»: «Работаем с ребятами, тренируем, а они берут и уходят. Не готовы терпеть и ждать своего шанса»

высказался о ситуации в детском хоккее.

– Много проблем заметили в детской школе «Динамо»?

– Я отвечаю только за вратарскую линию. Проблема такая: мы работаем с ребятами, тренируем, а они берут и уходят.

– В другую команду или лигу?

– Да. Почувствовали, что здесь им не дают играть, и уходят. Они не готовы терпеть и ждать своего шанса.

Понятно, причины ухода разные и от нас не зависят. Но для меня это странно. Тренеры вкладывают душу в игроков, занимаются с ними много лет, а ребята уходят. Я даже не понимаю, как можно взять и уйти.

– Ищут более выгодные предложения.

– Не спорю. Но я больше о другом. Тренеры пытаются открыть душу, развивают вратарей, а выходит, что это мало кто ценит, – сказал экс-голкипер « », а ныне руководитель системы вратарей клуба.