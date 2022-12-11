Кросби лидирует в НХЛ по очкам в равных составах (31). Он набрал 3 балла с «Баффало» – в 165-й раз за карьеру (9-й результат в истории)

лидирует в по очкам в равных составах.

Капитан набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с (3:1).

Он идет на 6-м месте в гонке бомбардиров с 38 (17+21) очками в 28 играх. При этом 31 очко он набрал в равных составах – лучший текущий показатель в лиге. На втором месте Эрик Карлссон («Сан-Хосе», 28), на третьем – Джейсон Робертсон («Даллас», 27).

Отметим, что Кросби набрал 3+ очка за игру в 165-й раз за карьеру. Он вышел на 9-е место в истории по этому показателю, опередив Яри Курри (164).

Выше идут Уэйн Гретцки (429), Марио Лемье (272), Марсель Дионн (202), Яромир Ягр (195), Марк Мессье и Фил Эспозито (по 183), Стив Айзерман (172) и Пол Коффи (169).

Среди действующих игроков в топ-6 также входят Александр Овечкин («Вашингтон», 126), Евгений Малкин («Питтсбург», 105), Патрик Кэйн («Чикаго», 102), Стивен Стэмкос («Тампа», 92) и Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 92).