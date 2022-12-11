прервал серию из 14 подряд матчей с очками.

Форвард «Миннесоты» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата с (3:0).

Он зафиксировал новый клубный рекорд «Уайлд» по продолжительности результативной серии на отметке 14 игр (9+12 на отрезке).

Российский рекорд НХЛ, принадлежавший Евгению Малкину (две серии по 15 матчей, 2007/08 и 2009/10) устоял.

Сегодня Кирилл (19:37, 1:06 – в большинстве, «+1») нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием и сделал 3 блока.

На его счету 34 (17+17) очка в 27 играх.