Капризов прервал серию из 14 подряд матчей с очками. Рекорд Малкина среди россиян в НХЛ устоял

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Кирилл Капризов прервал серию из 14 подряд матчей с очками.

Форвард «Миннесоты» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:0). 

Он зафиксировал новый клубный рекорд «Уайлд» по продолжительности результативной серии на отметке 14 игр (9+12 на отрезке). 

Российский рекорд НХЛ, принадлежавший Евгению Малкину (две серии по 15 матчей, 2007/08 и 2009/10) устоял. 

Сегодня Кирилл (19:37, 1:06 – в большинстве, «+1») нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием и сделал 3 блока. 

На его счету 34 (17+17) очка в 27 играх. 

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