Кагарлицкий о 3:2 ОТ с «Авангардом»: «Плохо начали первый период, но вытащили матч. Хорошая победа – дополнительный стимул для «Ак Барса»

оценил победу над «Авангардом» (3:2 ОТ).

– С какими эмоциями уходите на паузу в чемпионате?

– Хорошо, что закончили этот отрезок на позитивной ноте. Много работали, старались, чтобы этого достичь.

Немного обидно за поражение в Астане, сегодня тоже плохо начали первый период, но вытащили матч. Хорошая победа – дополнительный стимул для команды. Впереди много работы.

– Вспомните эпизод с голом.

– Выделю Кирюху Петрова, он очень хорошо поборолся за шайбу, потом Вадик [Шипачев] дал подкидку, мне нужно было попасть. Пересматривал эпизод – пограничный момент, там и игрок клюшку опускал. Хорошо, что так сработали, важный гол, начали камбэк.

– На тренировке у вас сегодня было реализовано два похожих момента, это помогло?

– Не знаю, на тренировках тоже стараемся забивать голы, чтобы это работало в игре, – сказал нападающий «Ак Барса».