Кузнецов сделал 360-ю передачу в НХЛ и вышел на 8-е место в истории «Вашингтона»

сделал 360-ю передачу в НХЛ.

Он набрал 2 (0+2) очка в матче против «Филадельфии» (4:1).

Теперь на счету нападающего 516 (156+360) баллов в 626 играх НХЛ.

Он превзошел достижение (359 передач) и вышел на восьмое место в истории «Кэпиталс».

На седьмом месте идет Калле Юханссон (361). Рекордсмен – Никлас Бэкстрем (747).

В нынешнем сезоне Кузнецов набрал 20 (3+17) очков в 27 играх.