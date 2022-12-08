Макдэвид набрал 2+2 с «Аризоной» и обошел Робертсона в гонке снайперов – 24 шайбы против 23. У него 52 очка в 27 играх

набрал 2+2 с «Аризоной» и обошел в гонке снайперов.

«Эдмонтон» разгромил «Койотис» (8:2) в регулярном чемпионате .

Капитан имеет на своем счету 24 шайбы в 27 матчах, форвард «Далласа» – 23 в 26.

Форвард «Ойлерс» увеличил отрыв в бомбардирской гонке от своего партнера . У канадца стало 52 (24+28) балла в 27 играх сезона, у немца (сегодня 1+1) – 44 (18+26) очка.

Добавим, что Коннор набрал 4 очка за игру в 28-й раз в карьере в НХЛ. Он вышел на чистое 3-е место по этому показателю среди действующих игроков, опередив Евгения Малкина («Питтсбург», 27). Впереди только Сидни Кросби («Питтсбург», 37) и Александр Овечкин («Вашингтон», 31).