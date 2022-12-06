Андрей Мартемьянов: «Трактор» выгрыз победу. У «Сибири» часть команды была не готова к матчу»

подвел итоги матча с «Трактором» (2:4).

«Соперники сегодня вышли выгрызать победу, они ее и выгрызли. К сожалению, у нас часть команды сегодня была не готова к матчу.

Такое впечатление, что мы еще продолжали игру с предыдущим соперником. Очень мало было выигранной борьбы, на пятак абсолютно не лезли, и свой пятак проиграли.

Сейчас будем делать выводы, возможно, сделаем перестановки в составе. Результатом и качеством игры я не удовлетворен. У нас ничего не посыпалось после первого гола . Если бы посыпалось, было бы 0:10, наверное. Пропустили первый гол – бывает, и на старуху бывает проруха. Времени было еще предостаточно, ничего страшного, нужно продолжать играть.

На хоккейную арену нужно отправлять свое мастерство, помноженное на характер. Тогда будет результат. А если хочешь сыграть на одном мастерстве, этого не получится никогда.

Мы из-под прессинга очень тяжело выходили, защитники передерживали шайбу, не «кормили» нападающих. Все выцеливали какие-то пасы Фетисова, я не знаю», – сказал главный тренер .