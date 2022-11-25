Директор академии «Спартака» о том, что внук Боброва сломал нос товарищу по команде: «Факт удара не доказан. Но отец мальчика подал заявление в полицию»

Директор академии «Спартака» высказался об инциденте с участием внука Всеволода Боброва.

Михаил Черковский рассказал о конфликте между игроками юношеской команды Климом Храмцовым и Андреем Зюкиным.

Ранее появилась информация, что внук Всеволода Боброва Храмцов сломал нос своему товарищу по команде. По данным телеграм-канала Baza, конфликт произошел 21 октября во время тренировки юношеской команды «Cпартак» с игроками 2006 года рождения.

На лавке между защитником Зюкиным и нападающим Храмцовым завязалась небольшая перепалка. Затем она перетекла в раздевалку, где Клим ударил Андрея, сломав ему нос. После этого родители пострадавшего решили обратиться в полицию.

– Расскажите, как было дело.

– Со слов ребят произошел инцидент. Драка без свидетелей произошла в туалете. Как обычно, этому предшествовала словесная перепалка после тренировки.

Я провел беседу как с ребятами, так и с их родителями. Сами моменты ударов никто не видел. Один говорит: «Он меня ударил». Другой отвечает: «Я тебя не бил».

Родитель предоставил справку и рентген с переломом носа. Но это вполне могло быть в тренировочном процессе. Нам начали говорить: «У вас могут быть проблемы»…

На время разбирательства я отстранил обоих хоккеистов от команды. А потом на тренерском совете приняли решение в отношении Клима Храмцова, что он предупрежден о недопустимости таких действий. Если это повторится, то он будет отчислен. А сам факт его удара никем не доказан. Это только со слов второго мальчика, так что ситуация очень сложная.

Но его отец подал в полицию – это его право. Есть заявление, следователи уже вызывают тренера, даются все объяснения. Дальше решение примут правоохранительные органы.

– Клим Храмцов и правда внук Всеволода Боброва, и ему за это дают преференции?

– Возможно, и внук. Это говорят родственники. Сам я не знаю, кто чей сын и внук. У нас нет никакого блата. Вообще Храмцов по конкуренции не попадает в основной состав. Он провел только пять матчей в сезоне, отдал одну передачу.

Второй мальчик тоже не играет большой роли в системе «Спартака». Это выпускной возраст, они доигрывают в нашей школе – и я не знаю, смогут ли они выпуститься, как дальше сложится их карьера, – сказал директор ГБУ «СШ «Академия «Спартак» Москомспорта.