Терещенко о россиянах в НХЛ: «Ребята немного сбавили обороты по статистике. Начало сезона, кто-то набирает форму, масса нюансов»

считает, что россияне в сбавили обороты по статистике.

«Не сказал бы, что кто-то – открытие этого сезона. , наверное, не то что поражает, а стабильно играет.

Наши ребята, наверное, немного сбавили обороты по статистике. Но нужно смотреть на то, насколько они полезны команде в игровом и командном плане.

Только начало сезона, кто-то набирает форму, есть масса нюансов», – считает трехкратный чемпион мира.

Панарин против «Кингс»: 3-й подряд матч без очков при 3 бросках за 19:01. Безголевая серия – 10 игр