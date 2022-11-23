Терещенко о россиянах в НХЛ: «Ребята немного сбавили обороты по статистике. Начало сезона, кто-то набирает форму, масса нюансов»
Алексей Терещенко считает, что россияне в НХЛ сбавили обороты по статистике.
«Не сказал бы, что кто-то – открытие этого сезона. Андрей Свечников, наверное, не то что поражает, а стабильно играет.
Наши ребята, наверное, немного сбавили обороты по статистике. Но нужно смотреть на то, насколько они полезны команде в игровом и командном плане.
Только начало сезона, кто-то набирает форму, есть масса нюансов», – считает трехкратный чемпион мира.
Панарин против «Кингс»: 3-й подряд матч без очков при 3 бросках за 19:01. Безголевая серия – 10 игр
Комментарии