Маккиннон о контракте на 100 тысяч больше, чем у Макдэвида: «Выглядит, будто я супермелочный, но не считаю себя лучше 97-го. Агенту этого очень хотелось»

объяснил, почему сумма его нового контракта на 100 тысяч долларов больше, чем у Коннора Макдэвида.

В сентябре канадец подписал новый контракт с «Колорадо» с зарплатой 12,6 миллиона долларов в год. Со следующего сезона он станет самым высокооплачиваемым хоккеистом в НХЛ, опередив нападающего , кэпхит по контракту которого составляет 12,5 миллиона долларов.

– Кто настоял на том, чтобы тебе накинули на 100 тысяч больше, чем самому высокооплачиваемому игроку в лиге – ты или агент?

– (смеется) Не хотелось бы лезть глубоко в подробности. Это сумма, на которой мы в итоге сошлись. Думаю, что Пэту очень этого хотелось (Пэт Бриссон, агент Маккиннона).

Мне в общем-то все равно было. Выглядит это, конечно, забавно. Будто я супермелочный. Но я вовсе не считаю себя лучше 97-го. Просто так получилось.

Будем надеяться, что потолок зарплат в ближайшее время будет расти. Думаю, что это хорошая сделка для обеих сторон. Я рад, что все уже позади и больше не надо забивать себе этим голову.

– Я даже и не думал, что агенты любят закуситься подобным образом. Он наверняка больше всех хвастается итогами переговоров.

– Это было больше для Пэта, давай скажем так, – сказал нападающий в подкасте Spittin’ Сhiclets.

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