Бучневич – 2-я звезда недели в НХЛ. Кросби – первая с 11 очками в 4 матчах

Россиянин включен в тройку лучших хоккеистов в НХЛ по итогам прошедшей недели.

назвала трех лучших игроков.

Третьей звездой назван голкипер , одержавший две победы в двух матчах, пропуская в среднем 1,90 шайбы и отражая 93,2% бросков.

Второй звездой стал нападающий , записавший на свой счет 7 (3+4) результативных баллов в четырех матчах.

Первой звездой признан капитан , который набрал 11 (4+7) очков в четырех играх.