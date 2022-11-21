Бучневич – 2-я звезда недели в НХЛ. Кросби – первая с 11 очками в 4 матчах
Россиянин включен в тройку лучших хоккеистов в НХЛ по итогам прошедшей недели.
НХЛ назвала трех лучших игроков.
Третьей звездой назван голкипер «Сиэтла» Мартин Джонс, одержавший две победы в двух матчах, пропуская в среднем 1,90 шайбы и отражая 93,2% бросков.
Второй звездой стал нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич, записавший на свой счет 7 (3+4) результативных баллов в четырех матчах.
Первой звездой признан капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, который набрал 11 (4+7) очков в четырех играх.
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