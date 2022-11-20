«Баффало» проиграл 8 матчей подряд. Тренер недоволен отдачей всех игроков, кроме троих

проиграл 8 матчей подряд, тренер недоволен самоотдачей игроков.

Сегодня «Сэйбрс» уступили (2:5) в очередном матче регулярного чемпионата . Поражение стало для команды 8-м подряд.

C 14 очками в 18 матчах клуб занимает 7-е место в Атлантическом дивизионе.

«Все сводится к самоотдаче игроков. В начале игры у нас не хватало ребят, которые выкладывались бы полностью. Далин, Томпсон и Козенс – три парня, которые бьются каждый вечер.

Они и сегодня старались, но этого было недостаточно. Эта серия закончится тогда, когда уровень самоотдачи будет другим», – сказал главный тренер клуба Дон Грэнато.