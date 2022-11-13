Савонина о «битвах полов» женской сборной против юниоров: «Мы амбициозные девчонки, не хотели уступать. Но в силовой борьбе нас бы поубивали»

высказалась об играх женской сборной России против юниорских мужских команд.

На «Кубке Президентского спортивного клуба» в Минске россиянки проиграли сборным России U16 (1:8), Беларуси U18 (1:4) и Казахстана U18 (1:7).

– Положительные эмоции от турнира – это большой опыт для нас. Приходится быстрее думать, быстрее принимать решения – это только в плюс. Удаления? Мы амбициозные девчонки, не хотели уступать.

– То есть если бы была разрешена силовая борьба, то…

– Мы бы проиграли! Они бы поубивали нас, вы что! Хотя… может, если в пределах правил…

– Девочки из Беларуси, которые занимаются здесь хоккеем, сегодня были на трибунах и здорово вас поддерживали.

– Мы слышали, это приятно. Думаю, для них это тоже важно — увидеть, как играют сборные. Уверена, если они будут усердно тренироваться, то однажды попадут в женскую сборную Беларуси.

– Как вы попали в хоккей?

– Меня привели родители, я очень буйная девочка. Думали, что попробую — и меня заберут, если не будет получаться. Но у меня получилось.

– Многие родители бояться отдавать девочек в хоккей.

– Думаю, если девочка хочет играть, не нужно препятствовать. Я играла с мальчиками, они видели мою косичку и думаю, старались играть со мной аккуратнее, – сказала хоккеистка сборной России.