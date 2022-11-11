37-летний Луи Эрикссон вернулся в шведскую «Фрелунду» после 16 сезонов в НХЛ

вернулся во «Фрелунду» после 16 сезонов в .

37-летний нападающий подписал контракт с шведским клубом до конца сезона.

В 2005 году он стал с ним чемпионом страны, после чего отправился в Северную Америку. Там Эрикссон провел в общей сложности 17 сезонов (16 в НХЛ и еще 1 – в АХЛ).

На его счету 1050 матчей за , , и «Аризону» при 613 (253+360) очках. В Кубке Стэнли у него 44 игры и 14 (6+8) баллов.