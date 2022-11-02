Кошечкин достиг отметки в 30 000 игровых минут за «Металлург». Он занимает 1-е место среди вратарей в истории клуба

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Василий Кошечкин стал первым вратарем в истории, сыгравшим 30 000 минут за «Металлург».

1 ноября на 33-й минуте матча с «Динамо» (1:4) голкипер провел свою 30 000-ю минуту за клуб из Магнитогорска (всего – 30 026 минут).

Первую минуту в составе «Металлурга» Кошечкин сыграл 21 ноября 2009 года в матче против «Торпедо» (1:3).

Всего он провел 534 игры и одержал 285 побед в составе клуба.

В топ-5 голкиперов по игровым минутам в истории «Металлурга» также входят Борис Тортунов (11 193), Игорь Карпенко (10 950), Трэвис Скотт (8 446) и Илья Проскуряков (5 994).

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