Григорий Дронов: «В АХЛ не настолько сильный уровень, хотелось чего-то посерьезнее. Немного проиграть, чтобы заявить о себе? У меня нет столько времени»

Григорий Дронов объяснил, почему решил не играть в АХЛ и вернуться в .

5 октября стало известно, что и Дронов расторгли контракт по согласию сторон спустя два дня после подписания.

– Как бы вы описали итоги своей поездки в Северную Америку?

– Я не считаю, что она была неудачной. В конце концов, контракт я не подписывал, поэтому никому ничего не должен. Просто взвесил все «за» и «против» и решил, что для меня будет лучше вернуться в КХЛ.

– Вы не захотели играть в . Почему?

– Там не настолько сильный уровень. Хорошая лига, быстрые молодые ребята играют. Но мне хотелось чего-то посерьезнее.

– Не кажется ли вам, что стоило немного поиграть в этой лиге, чтобы заявить о себе в ?

– У меня сейчас нет столько времени. Возможно, я бы провел там целый год и потом уехал в Россию.

Контракт новичка у меня был только на один год, и поэтому мне нужно было сразу закрепиться в первой команде.

– Когда покидали «Каролину», говорили с руководством клуба о будущем, чтобы через год приехать и еще раз попробовать закрепиться в команде?

– Нет, мы об этом не разговаривали. И с руководством «Аризоны» такого разговора не было. Мне за это лето хватило подобных обсуждений, сейчас хочу только играть. А потом посмотрим, – сказал защитник .