Григорий Дронов: «В АХЛ не настолько сильный уровень, хотелось чего-то посерьезнее. Немного проиграть, чтобы заявить о себе? У меня нет столько времени»
Григорий Дронов объяснил, почему решил не играть в АХЛ и вернуться в КХЛ.
5 октября стало известно, что «Каролина» и Дронов расторгли контракт по согласию сторон спустя два дня после подписания.
– Как бы вы описали итоги своей поездки в Северную Америку?
– Я не считаю, что она была неудачной. В конце концов, контракт я не подписывал, поэтому никому ничего не должен. Просто взвесил все «за» и «против» и решил, что для меня будет лучше вернуться в КХЛ.
– Вы не захотели играть в АХЛ. Почему?
– Там не настолько сильный уровень. Хорошая лига, быстрые молодые ребята играют. Но мне хотелось чего-то посерьезнее.
– Не кажется ли вам, что стоило немного поиграть в этой лиге, чтобы заявить о себе в НХЛ?
– У меня сейчас нет столько времени. Возможно, я бы провел там целый год и потом уехал в Россию.
Контракт новичка у меня был только на один год, и поэтому мне нужно было сразу закрепиться в первой команде.
– Когда покидали «Каролину», говорили с руководством клуба о будущем, чтобы через год приехать и еще раз попробовать закрепиться в команде?
– Нет, мы об этом не разговаривали. И с руководством «Аризоны» такого разговора не было. Мне за это лето хватило подобных обсуждений, сейчас хочу только играть. А потом посмотрим, – сказал защитник «Металлурга».
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