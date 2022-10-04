Пауэр – главный претендент на «Колдер Трофи», Бенирс – 2-й, Мактавиш – 3-й (NHL.com)

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Защитник «Баффало» Оуэн Пауэр – главный фаворит на приз лучшему новичку сезона НХЛ. 

Он стал первым в голосовании, в котором приняли участие 15 авторов официального сайта лиги. Каждый из выборщиков называл свою пятерку кандидатов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1. 

Первый номер драфта НХЛ-2021 набрал 59 баллов при 7 первых местах. 

Второе место занял форвард «Сиэтла» Мэттью Бенирс (52 балла, 4 первых места), третье – форвард «Анахайма» Мэйсон Мактавиш (47, 4). 

Четвертым стал форвард Марко Росси («Миннесота», 15 баллов), пятое место разделили форвард Кент Джонсон («Коламбус») и защитник Джейк Сэндерсон («Оттава») с 14 баллами у каждого. 

Кроме них, баллы получили форварды Юрай Слафковски («Монреаль», 11), Коул Перфетти («Виннипег», 6), Джек Куинн («Баффало», 2), Шейн Пинто («Оттава», 2) и Томас Бордело («Сан-Хосе», 1), а также вратарь «Вегаса» Логан Томпсон (2). 

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